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Президент Беларуси назначил парламентские выборы на 7 и 17 ноября

05.08.2019 19:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко подписал указы о назначении выборов в Совет Республики и Палату представителей Национального собрания. Они пройдут 7 и 17 ноября 2019 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.ю

Центризбиркому Беларуси поручено организовать проведение избирательной кампании и обеспечить контроль исполнения законодательства о выборах.

Президент Беларуси назначил парламентские выборы на 7 и 17 ноября

Местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы должны не позднее 8 октября провести выдвижение кандидатов в верхнюю палату парламента. В свою очередь госорганы и другие организации должны обеспечить подготовку и проведение выборов в Палату представителей. Совету Министров поручено обеспечить финансирование расходов за счет средств республиканского бюджета.

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Новости Беларуси. Александр Лукашенко подписал указы о назначении выборов в Совет Республики и Палату представителей Национального собрания. Они пройдут 7 и 17...
 
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