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Новости экономики за 05.08.2019

05.08.2019 18:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На чем экономили коммунальщики? Как изменятся нормы расходов на питание в садах и школах, и чем ответил Китай на новые пошлины США? Деловой обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЕВРОСОЮЗ ПОДДЕРЖИТ ИНИЦИАТИВУ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ

Европейский союз поддержит проекты по повышению эффективности использования энергии и природных ресурсов в Беларуси. Это предусмотрено финансовым соглашением с департаментом по энергоэффективности Госкомитета стандартизации. Бюджет новой совместной программы сотрудничества – 15 миллионов евро. Реализовывать проект начнут с Брестской и Гродненской областей.

Новости экономики за 05.08.2019

Программа поможет разработать меры по распространению инвестиционной деятельности, предполагающей экономию энергии, более эффективное управление ресурсами, модернизацию муниципальной и частной инфраструктуры.

Более 38 млн рублей сэкономили предприятия ЖКХ с помощью энергосберегающих технологий

В Беларуси увеличатся нормы расходов на питание детей в садах и школах

ЧЕМ ДАЛЬШЕ, ТЕМ БЕСКОМПРОМИССНЕЕ

Новый виток истории торговой войны США и Китая. После того, как Трамп объявил о новых пошлинах на китайские товары, которые Вашингтон вводит с 1 сентября, власти Китая поручили госкомпаниям приостановить импорт американской сельхозпродукции.

Новости экономики за 05.08.2019

Китай, по мнению Трампа, несправедливо управляет валютным курсом, чтобы помочь своим экспортерам, и не выполняет обещание нарастить закупки американской сельхозпродукции после торгового перемирия в июне.

Депутат из Ленинградской области предложил ограничить выдачу кредитов россиянам младше 25 лет

Люди в материале: Наталья Надольская
 
 
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Новости Беларуси. На чем экономили коммунальщики? Как изменятся нормы расходов на питание в садах и школах, и чем ответил Китай на новые пошлины США? Деловой обзор в...
 
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