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Более 38 млн рублей сэкономили предприятия ЖКХ с помощью энергосберегающих технологий

05.08.2019 18:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Развивая тему энергоэффективности: более 38 миллионов рублей сэкономили предприятия ЖКХ за первое полугодие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, только внедрение энергосберегающих технологий позволило сберечь почти 11 миллионов рублей. Чтобы сэкономить расходы, стали в том числе чаще использовать собственные силы, например, меньше привлекать технику сторонних организаций, проводить конкурсные торги. Задание по снижению затрат выполнено по всем видам услуг и во всех регионах.

Больше новостей экономики за 5 августа здесь.

Люди в материале: Наталья Надольская
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Развивая тему энергоэффективности: более 38 миллионов рублей сэкономили предприятия ЖКХ за первое полугодие, сообщили в программе Новости «24...
 
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