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В Беларуси увеличатся нормы расходов на питание детей в садах и школах

05.08.2019 18:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Кушать будут больше и разнообразнее. В стране на 10 % увеличены нормы расходов на питание детей в садах и школах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это предусмотрено постановлением Совета Министров.

В Беларуси увеличатся нормы расходов на питание детей в садах и школах

«Прибавка» коснется школьников, гимназистов, лицеистов, тех, кто посещает коррекционно-развивающее обучение и проходит реабилитацию с двух-, трех- и четырехразовым питанием. На 10 % увеличены нормы на питание в санаторных лагерях.

Больше новостей экономики за 5 августа здесь.

Люди в материале: Наталья Надольская
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Кушать будут больше и разнообразнее. В стране на 10 % увеличены нормы расходов на питание детей в садах и школах, сообщили в программе Новости «24...
 
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