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Депутат из Ленинградской области предложил ограничить выдачу кредитов россиянам младше 25 лет
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Молодым россиянам могут запретить брать кредиты на «ненужные вещи». С таким предложением выступили депутаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Достигшие совершеннолетия подростки пускаются во все тяжкие: злоупотребляют кредитами на модные гаджеты, дорогие автомобили и отдых за рубежом. Занимать деньги у банков, по мнению депутатов, нужно на образование и строительство собственного жилья.
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Новости Беларуси. Молодым россиянам могут запретить брать кредиты на «ненужные вещи». С таким предложением выступили депутаты, сообщили в программе Новости «24...
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