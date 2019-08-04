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Депутат из Ленинградской области предложил ограничить выдачу кредитов россиянам младше 25 лет

05.08.2019 18:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Молодым россиянам могут запретить брать кредиты на «ненужные вещи». С таким предложением выступили депутаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Достигшие совершеннолетия подростки пускаются во все тяжкие: злоупотребляют кредитами на модные гаджеты, дорогие автомобили и отдых за рубежом. Занимать деньги у банков, по мнению депутатов, нужно на образование и строительство собственного жилья.

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Люди в материале: Наталья Надольская
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Молодым россиянам могут запретить брать кредиты на «ненужные вещи». С таким предложением выступили депутаты, сообщили в программе Новости «24...
 
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