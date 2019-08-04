Депутат из Ленинградской области предложил ограничить выдачу кредитов россиянам младше 25 лет

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Молодым россиянам могут запретить брать кредиты на «ненужные вещи». С таким предложением выступили депутаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Достигшие совершеннолетия подростки пускаются во все тяжкие: злоупотребляют кредитами на модные гаджеты, дорогие автомобили и отдых за рубежом. Занимать деньги у банков, по мнению депутатов, нужно на образование и строительство собственного жилья.