Определены потенциальные соперники БАТЭ и «Шахтера» в Лиге Европы

Источник материала: Аргументы и факты

5 августа прошла жеребьевка раунда плей-офф футбольной Лиги Европы. В результате стало известно, на какие клубы выйдут белорусские команды в том случае, если пройдут третий круг квалификации.

Победитель пары «Сараево» (Босния и Герцеговина) / БАТЭ сыграет в раунде плей-офф с тем, кто окажется сильнее в противостоянии «Астана» (Казахстан) / «Валлетта» (Мальта).

Солигорский «Шахтер», в случае если пройдет итальянский «Торино», сыграет в заключительном раунде с сильнейшим из пары «Пюник» (Армения) / «Вулверхэмптон» (Англия).

Первые матчи раунда плей-офф Лиги Европы состоятся 22 августа, ответные – 29 августа.