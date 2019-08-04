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Определены потенциальные соперники БАТЭ и «Шахтера» в Лиге Европы

05.08.2019 19:30 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Определены потенциальные соперники БАТЭ и «Шахтера» в Лиге Европы
Фото из открытых источников

5 августа прошла жеребьевка раунда плей-офф футбольной Лиги Европы. В результате стало известно, на какие клубы выйдут белорусские команды в том случае, если пройдут третий круг квалификации.

Определены потенциальные соперники БАТЭ и «Шахтера» в Лиге Европы ФК «Шахтер» вышел в III раунд отбора Лиги Европы

Победитель пары «Сараево» (Босния и Герцеговина) / БАТЭ сыграет в раунде плей-офф с тем, кто окажется сильнее в противостоянии «Астана» (Казахстан) / «Валлетта» (Мальта).

Солигорский «Шахтер», в случае если пройдет итальянский «Торино», сыграет в заключительном раунде с сильнейшим из пары «Пюник» (Армения) / «Вулверхэмптон» (Англия).

Первые матчи раунда плей-офф Лиги Европы состоятся 22 августа, ответные – 29 августа.

 
 
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УЕФА провел жеребьевку раунда плей-офф Лиги Европы.
 
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