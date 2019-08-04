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На Витебщине выросло количество алкогольных отравлений

05.08.2019 18:32 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В Витебской области выросло количество отравлений алкоголем, в том числе со смертельным исходом, сообщили "Витебские вести" со ссылкой на заведующую наркологическим отделением диспансера областного центра психиатрии и наркологии Ирину Щелкунову.

На Витебщине выросло количество алкогольных отравлений
Так, в прошлом году от суррогата в регионе умерли 236 человек. За нынешнее полугодие, по предварительным данным, распрощался с жизнью из-за пагубной привычки 141 житель Витебщины, что выше данных за аналогичный период 2018-го.

Свою лепту в эту негативную тенденцию вносят подпольное производство и торговля алкоголем. По информации УВД облисполкома, за прошлый год из незаконного оборота изъято более 26 тонн самогона, браги, алкогольных напитков, в том числе фальсифицированных, этилового спирта и непищевой спиртосодержащей продукции.   

В целом медики отмечают рост заболеваемости хроническим алкоголизмом, в том числе среди женщин. Только в этом году на учет наркологами области взято около 1200 человек с этим диагнозом, а всего таких пациентов на данный момент более 19 тысяч.

 
 
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В Витебской области выросло количество отравлений алкоголем, в том числе со смертельным исходом, сообщили "Витебские вести" со ссылкой на заведующую...
 
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