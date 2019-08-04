На Витебщине выросло количество алкогольных отравлений

Источник материала: Интерфакс

В Витебской области выросло количество отравлений алкоголем, в том числе со смертельным исходом, сообщили " Витебские вести " со ссылкой на заведующую наркологическим отделением диспансера областного центра психиатрии и наркологии Ирину Щелкунову.



Так, в прошлом году от суррогата в регионе умерли 236 человек. За нынешнее полугодие, по предварительным данным, распрощался с жизнью из-за пагубной привычки 141 житель Витебщины, что выше данных за аналогичный период 2018-го.

Свою лепту в эту негативную тенденцию вносят подпольное производство и торговля алкоголем. По информации УВД облисполкома, за прошлый год из незаконного оборота изъято более 26 тонн самогона, браги, алкогольных напитков, в том числе фальсифицированных, этилового спирта и непищевой спиртосодержащей продукции.

В целом медики отмечают рост заболеваемости хроническим алкоголизмом, в том числе среди женщин. Только в этом году на учет наркологами области взято около 1200 человек с этим диагнозом, а всего таких пациентов на данный момент более 19 тысяч.