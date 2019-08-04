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На Витебщине выросло количество алкогольных отравлений
Источник материала: Интерфакс
В Витебской области выросло количество отравлений алкоголем, в том числе со смертельным исходом, сообщили "
Свою лепту в эту негативную тенденцию вносят подпольное производство и торговля алкоголем. По информации УВД облисполкома, за прошлый год из незаконного оборота изъято более 26 тонн самогона, браги, алкогольных напитков, в том числе фальсифицированных, этилового спирта и непищевой спиртосодержащей продукции.
В целом медики отмечают рост заболеваемости хроническим алкоголизмом, в том числе среди женщин. Только в этом году на учет наркологами области взято около 1200 человек с этим диагнозом, а всего таких пациентов на данный момент более 19 тысяч.
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В Витебской области выросло количество отравлений алкоголем, в том числе со смертельным исходом, сообщили "Витебские вести" со ссылкой на заведующую...
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