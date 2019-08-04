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Новый посол Латвии вручил копии верительных грамот в МИД Беларуси

05.08.2019 18:00 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко встретился в понедельник с новым послом Латвии Эйнарсом Семанисом по случаю вручения им копий верительных грамот, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

"В ходе встречи стороны рассмотрели актуальные вопросы белорусско-латвийского сотрудничества, взаимодействия Беларуси и Латвии в регионе, в том числе в рамках международных организаций", - говорится в сообщении МИД.

Кроме того, белорусский и латвийский дипломаты обсудили итоги недавнего визита министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса в Беларусь, "акцентировав внимание на необходимости выполнения достигнутых в ходе визита договоренностей".

 
 
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Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко встретился в понедельник с новым послом Латвии Эйнарсом Семанисом по случаю вручения им копий...
 
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