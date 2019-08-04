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Лукашенко назначил парламентские выборы в Беларуси на 7 и 17 ноября
Источник материала: Интерфакс
Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 августа назначил дату проведения досрочных выборов в Совет республики (верхняя палата парламента) и Палату представителей (нижняя палата) Национального собрания Беларусь 7-го созыва, сообщила пресс-служба главы государства.
Как и предлагал ЦИК Беларуси, выборы в Совет республики состоятся 7 ноября, в Палату представителей – 17 ноября 2019 года. Даты выборов утверждены указами президента № 293 и № 294.
В сообщении отмечается, что местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы должны не позднее 8 октября 2019 года провести выдвижение кандидатов в члены Совета республики.
В свою очередь государственные органы, иные организации должны обеспечить выполнение отнесенных к их компетенции организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов в Палату представителей.
Правительству поручено обеспечить финансирование расходов на подготовку и проведение обоих выборов за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на иные общегосударственные вопросы.
В апреле Лукашенко предложил провести досрочные парламентские выборы 7 ноября. Глава Центризбиркома позднее сообщила, что предложит президенту провести выборы в парламент 17 ноября 2019 года.
Выборы депутатов Палаты представителей (нижней палаты парламента) должны были пройти в Беларуси не позднее 10 сентября 2020 года, президентские выборы - не позднее 30 августа 2020 года.
Глава ЦИК Лидия Ермошина 31 июля заявила, что середина ноября является идеальным временем проведения парламентских выборов в Беларуси, так как "выдвижение кандидатов начнется в сентябре, когда еще будут удобные комфортные условия для работы на улицах".
Выборы президента Беларуси Ермошина предлагает провести 30 августа 2020 года.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 августа назначил дату проведения досрочных выборов в Совет республики (верхняя палата парламента) и Палату...
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