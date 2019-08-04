В озёрах Приамурья появились креветки. Утверждают из-за паводков

Антон Сасин в своём аккаунте в социальной сети "Инстаграм". Об этом сообщил сотрудник областной общественной экологической организации "АмурСоЭС"в своём аккаунте в социальной сети









фото: телеканал "Звезда"

В частности, появление необычных для этих мест ракообразных зафиксировали в озере Осиновое на территории Амурского заказника. Специалисты связывают изменение в фауне водоёма с дождевыми паводками.









— В озере Осиновое Константиновского района (территория Амурского заказника) в большом количестве обнаружены пресноводные креветки. Вероятно, креветки попали в озеро из-за высокой воды, — написал Сасин.





life.ru Примечательно, что ареал обитания дальневосточной пресноводной креветки — это озеро Ханка, расположенное на границе Приморского края России и провинции Хэйлунцзян Китая, некоторые озёра системы реки Амур и реки Суйфун. На юге данный вид ракообразных распространён вплоть до Шанхая, пишет





Напомним, что из-за сильных паводков 25 июля в Амурской области был введён режим чрезвычайной ситуации. На 4 августа в регионе подтопленными остаются 13 районов и один городской округ. Всего из зоны ЧС эвакуировано 2593 человека, включая 908 детей. В пунктах временного размещения находится 339 местных жителей.















