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В озёрах Приамурья появились креветки. Утверждают из-за паводков

05.08.2019 19:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экологи обнаружили в Приамурье дальневосточных пресноводных креветок, длина которых не достигает и двух сантиметров.

 Об этом сообщил сотрудник областной общественной экологической организации "АмурСоЭС" Антон Сасин в своём аккаунте в социальной сети "Инстаграм".


фото: телеканал "Звезда"
В частности, появление необычных для этих мест ракообразных зафиксировали в озере Осиновое на территории Амурского заказника. Специалисты связывают изменение в фауне водоёма с дождевыми паводками.


— В озере Осиновое Константиновского района (территория Амурского заказника) в большом количестве обнаружены пресноводные креветки. Вероятно, креветки попали в озеро из-за высокой воды, — написал Сасин.

Примечательно, что ареал обитания дальневосточной пресноводной креветки — это озеро Ханка, расположенное на границе Приморского края России и провинции Хэйлунцзян Китая, некоторые озёра системы реки Амур и реки Суйфун. На юге данный вид ракообразных распространён вплоть до Шанхая, пишет life.ru

Напомним, что из-за сильных паводков 25 июля в Амурской области был введён режим чрезвычайной ситуации. На 4 августа в регионе подтопленными остаются 13 районов и один городской округ. Всего из зоны ЧС эвакуировано 2593 человека, включая 908 детей. В пунктах временного размещения находится 339 местных жителей.
 
 
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Экологи обнаружили в Приамурье дальневосточных пресноводных креветок, длина которых не достигает и двух сантиметров.
 
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