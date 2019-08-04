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В озёрах Приамурья появились креветки. Утверждают из-за паводков
Источник материала: Партизан
Экологи обнаружили в Приамурье дальневосточных пресноводных креветок, длина которых не достигает и двух сантиметров.
Об этом сообщил сотрудник областной общественной экологической организации "АмурСоЭС" Антон Сасин в своём аккаунте в социальной сети
фото: телеканал "Звезда"
В частности, появление необычных для этих мест ракообразных зафиксировали в озере Осиновое на территории Амурского заказника. Специалисты связывают изменение в фауне водоёма с дождевыми паводками.
— В озере Осиновое Константиновского района (территория Амурского заказника) в большом количестве обнаружены пресноводные креветки. Вероятно, креветки попали в озеро из-за высокой воды, — написал Сасин.
Примечательно, что ареал обитания дальневосточной пресноводной креветки — это озеро Ханка, расположенное на границе Приморского края России и провинции Хэйлунцзян Китая, некоторые озёра системы реки Амур и реки Суйфун. На юге данный вид ракообразных распространён вплоть до Шанхая, пишет
Напомним, что из-за сильных паводков 25 июля в Амурской области был введён режим чрезвычайной ситуации. На 4 августа в регионе подтопленными остаются 13 районов и один городской округ. Всего из зоны ЧС эвакуировано 2593 человека, включая 908 детей. В пунктах временного размещения находится 339 местных жителей.
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Экологи обнаружили в Приамурье дальневосточных пресноводных креветок, длина которых не достигает и двух сантиметров.
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