Легендарный белорусский футболист и тренер Леонид Гарай ушел из жизни









Мастер спорта СССР (1967), заслуженный тренер БССР (1983) родился 13 января 1937 года в Гомеле . В футбол начал играть в Бресте в школьной команде в 1953 году. Выступал за минские «Спартак» (1957−1959), и «Беларусь» (Минск, 1961). Также в его карьере значатся минская ФШМ (1956), СКА (Минск, 1962−1963), «Спартак» ( Брест , 1964−1965).





Завершив карьеру, Леонид Павлович до конца жизни оставался в большом футболе. Тренировал брестский «Спартак» (1966 — 1968), начальник команды «Спартак» (Брест, 1969−1970). Директор брестской СДЮСШОР-5 (июль 1970 — январь 1978), начальник команды «Динамо» (Брест, январь-июль 1978).





Летом 1978 года Леонид Гарай на 18 лет возвращается в минское «Динамо», став начальником команды с 1978 по 1992 год и председателем клуба с сентября 1992 по март 1996 года. Именно в этот период «бело-голубые» достигли всех значимых вершин, выиграв чемпионат СССР 1982 года, бронзу 1983. Регулярно выигрывало «Динамо» чемпионат и неоднократно Кубок Беларуси.









В начале 2000-х Леонид Павлович работал в АБФФ — в роли начальника отдела национальной и юношеских сборных команд (апрель 2000 — июль 2001), начальника управления сборных команд (июль 2001 — апрель 2004). Являлся председателем Дисциплинарного комитета АБФФ (2003 — март 2007).





Гарай был награжден Почетной грамотой Верховного Совета БССР (1982), Почетным знаком Ассоциации «Белорусская федерация футбола» (2002), являлся кавалером Ордена «Знак Почета» (1976).



