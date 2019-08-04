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Легендарный белорусский футболист и тренер Леонид Гарай ушел из жизни

05.08.2019 19:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

АБФФ сообщила о том, что на 83-м году жизни умер легендарный белорусский футболист и тренер Леонид Павлович Гарай.



Мастер спорта СССР (1967), заслуженный тренер БССР (1983) родился 13 января 1937 года в Гомеле. В футбол начал играть в Бресте в школьной команде в 1953 году. Выступал за минские «Спартак» (1957−1959), и «Беларусь» (Минск, 1961). Также в его карьере значатся минская ФШМ (1956), СКА (Минск, 1962−1963), «Спартак» (Брест, 1964−1965).

Завершив карьеру, Леонид Павлович до конца жизни оставался в большом футболе. Тренировал брестский «Спартак» (1966 — 1968), начальник команды «Спартак» (Брест, 1969−1970). Директор брестской СДЮСШОР-5 (июль 1970 — январь 1978), начальник команды «Динамо» (Брест, январь-июль 1978).

Летом 1978 года Леонид Гарай на 18 лет возвращается в минское «Динамо», став начальником команды с 1978 по 1992 год и председателем клуба с сентября 1992 по март 1996 года. Именно в этот период «бело-голубые» достигли всех значимых вершин, выиграв чемпионат СССР 1982 года, бронзу 1983. Регулярно выигрывало «Динамо» чемпионат и неоднократно Кубок Беларуси.


В начале 2000-х Леонид Павлович работал в АБФФ — в роли начальника отдела национальной и юношеских сборных команд (апрель 2000 — июль 2001), начальника управления сборных команд (июль 2001 — апрель 2004). Являлся председателем Дисциплинарного комитета АБФФ (2003 — март 2007).

Гарай был награжден Почетной грамотой Верховного Совета БССР (1982), Почетным знаком Ассоциации «Белорусская федерация футбола» (2002), являлся кавалером Ордена «Знак Почета» (1976).
 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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АБФФ сообщила о том, что на 83-м году жизни умер легендарный белорусский футболист и тренер Леонид Павлович Гарай.
 
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