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В Минском зоопарке самка зубра Мулатка родила двойню
Источник материала: Партизан
В столичном зоопарке пополнение — в семействе зубров родилась двойня,
Рождение двойни у зубров достаточно редкое явление. Малыши появились на свет в ночь на 21 июля. Один из детенышей оказался крепким и шустрым, а второго помогли выходить сотрудники зоопарка.
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В столичном зоопарке пополнение — в семействе зубров родилась двойня, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в пресс-службе учреждения.
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