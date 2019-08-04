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В Минском зоопарке самка зубра Мулатка родила двойню

05.08.2019 19:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В столичном зоопарке пополнение — в семействе зубров родилась двойня, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в пресс-службе учреждения.



Рождение двойни у зубров достаточно редкое явление. Малыши появились на свет в ночь на 21 июля. Один из детенышей оказался крепким и шустрым, а второго помогли выходить сотрудники зоопарка.
 
Теги: Минск
 
 
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В столичном зоопарке пополнение — в семействе зубров родилась двойня, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в пресс-службе учреждения.
 
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