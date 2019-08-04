Соболь о протестах в РФ: Этот политический кризис серьезнее, чем Болотная

переда ет Euronews. Об этом заявила юрист "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь,ет Euronews.





"Я считаю, что это серьезнее. Политический кризис серьезнее, чем тот, что был во время Болотной. Потому что тогда сажали рядовых активистов, но сейчас дана команда возбудить уголовное дело именно на лидеров оппозиции. Все, кроме Навального и Ройзмана, все остальные лидеры политической оппозиции России сейчас проходят по уголовному делу. Во время Болотной такого не было", - пояснила она.





По словам Соболь, не исключено, что против нее также будет возбуждено уголовное производство.









"У меня нет никаких сомнений, что они могут принять политическое решение, посадить нас, как лидеров данного протеста. Я считаю, что сейчас это было предупреждением, в том числе отравления Навального", - отметила оппозиционерка.





Напомним: Соболь проходит по двум делам, но пока что как свидетель. 3 августа ее снова задержали силовики.



