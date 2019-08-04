Более 50 современных молочно-товарных ферм построят в Беларуси

Показатели продуктивности на этих фермах выше среднереспубликанского, рассказал в эфире СТВ министр сельского хозяйства Республики Беларусь Анатолий Хотько.













mlyn.by В Беларуси на сегодня насчитывается порядка 370 хозяйств, которые надоили за 6 месяцев более 4 тонн молока, есть 9 хозяйств, которые надоили 5 тонн, пишет

В стране активно идет реконструкция молочно-товарных ферм, строительство новых объектов животноводства.





— В этом году мы достраиваем с высокой степенью готовности более 50 ферм. Они запустятся в следующем году. Существуют разные модели, разные фермы. У нас есть и доильные залы, и линейный молокопровод, где занимаются производством молока, — сказал министр.





Анатолий Хотько считает, что в стране генетический потенциал наших животных порядка 9 тонн молока в год в товарных хозяйствах. И к этому результату нужно максимально стремиться.





— Сдерживающий фактор, как я считаю, — кормовая база. Важно заготовить качественные корма. Влажность этих кормов, структуру обеспечить. И тогда у нас уменьшится и выбытие животных, и падеж, и будут здоровые животные.





Фото: Светлана Курейчик



