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Президент Туркменистана объявился: покатался на коне и велосипеде

05.08.2019 18:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов впервые за более чем десять дней появился на государственном телевидении.



Как сообщила программа «Ватан», Г.Бердымухамедов во время своего отпуска занимается активным отдыхом.

В вечернем эфире был показан репортаж, как туркменский лидер ездит на велосипеде и на лошади и стреляет из автоматического оружия.

Также, по сообщению государственного ТВ, Г.Бердымухамедов за рулём спортивного автомобиля проехался по пустыне Каракум, доехав да горящего газового кратера Дарваза, больше известного как «Врата ада».

Это его первое появление на ТВ более чем за десять дней. Последний  раз президента показывали 24 июля после того, как распространились слухи о его смерти. Но кадрыот 24 июля вызвали сомнения специалистов, которые посчитали, что съёмки были идентичны показанным в программе «Ватан» 10 мая.

Ранее официальные СМИ Туркменистана сообщали, что глава Туркменистана на целый месяц ушёл в трудовой отпуск - с 15 июля по 15 августа. Бердымухамедов в предыдущие годы не отдыхал столь  длительный период. Кроме того, даже когда он находился на отдыхе, государственные СМИ ежедневно сообщали о том, чем занят президент страны, пишет ru.oxu.az

Долгое отсутствие президента породило различные слухи среди населения страны.
 
 
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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов впервые за более чем десять дней появился на государственном телевидении.
 
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