|
Парламентские выборы назначили на 17 ноября
Источник материала: Партизан
Александр Лукашенко 5 августа подписал указы о назначении выборов в Совет Республики и Палату представителей. Они пройдут соответственно 7 и 17 ноября 2019 года,
Местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы должны не позднее 8 октября 2019 года провести выдвижение кандидатов в члены Совета Республики.
В свою очередь государственные органы, иные организации должны обеспечить подготовку и проведение выборов в Палату представителей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко 5 августа подписал указы о назначении выборов в Совет Республики и Палату представителей. Они пройдут соответственно 7 и 17 ноября 2019...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)