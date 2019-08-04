У Лукашенко хотят полной отмены санкций. Посол ЕС рассказала, при каких условиях

"Я убеждена, что ЕС и его государства-члены будут внимательно следить за предстоящими выборами, будут ли эти выборы свободными, честными, прозрачными, будут ли у кандидатов от оппозиции равные возможности для участия в них", - сказала Викторин в интервью агентству БелаПАН, отвечая на вопрос об условиях отмены сохраняющихся санкций.





Как сообщалось, досрочные парламентские выборы в Беларуси пройдут в ноябре 2019 года, президентские выборы могут состояться 30 августа 2020 года.





Между тем, комментируя перспективы снятия санкций, Викторин отметила, что ЕС не ограничивается оценкой выборов при принятии решения. "Есть очень много вопросов, которые могут сыграть свою роль. Посмотрим, что принесет будущее", - отметила посол ЕС.





Она напомнила, что "актуальным документом в этом отношении остаются заключения Совета ЕС 2016 года". "В этом решении отмечается, что мы ожидаем конкретных шагов в области демократии и прав человека в Беларуси. Все будет зависеть от развития ситуации. Я не могу делать прогнозы о том, что будет после моего отъезда", - пояснила Викторин.









При этом она подтвердила, что с белорусской стороны поступил запрос об окончательной отмене санкций ЕС. "Но данное решение должно приниматься единогласно всеми 28 странами-членами ЕС. И в этом году они не увидели каких-то изменений в Беларуси, которые сделали бы возможным принятие этого решения", - констатировала дипломат.





По ее словам, помимо оценки избирательных кампаний, Евросоюз считает необходимым условием отмены санкций введение в Беларуси запрета на смертную казнь.





"Применение смертной казни является проблемой для ЕС. Здесь у нас с Беларусью разные точки зрения. Мы убеждены, что смертная казнь не предотвращает преступления, это не решение. Применение высшей меры наказания не соответствует нашему пониманию основных прав человека", - подчеркнула Викторин.





При этом, по ее словам, в ходе диалога по правам человека Минск и Брюссеь стали лучше понимать друг друга.





"Что касается ситуации с правами человека, то мы считаем важным соблюдение гражданских и политических прав. (…) По этой теме мы ведем дискуссию с белорусским правительством. И когда я, например, оцениваю итоги последнего Диалога по правам человека, то мне кажется, что мы стали лучше понимать друг друга", - отметила посол ЕС.









Напомним, в конце февраля Евросоюз вновь продлил на год оставшиеся санкции в отношении Беларуси – действующий с 2011 года запрет на поставку оружия в страну и сохраняющийся с 2004 года запрет на въезд в ЕС в отношении Владимира Наумова, Виктора Шеймана, Юрия Сивакова и Дмитрия Павличенко, которых Брюссель подозревает в причастности к похищению политиков Юрия Захаренко, Виктора Гончара, бизнесмена Анатолия Красовского и оператора Дмитрия Завадского в 1999-2000 годах.





В 2016 году ЕС снял почти все санкции в отношении Беларуси, в том числе персональные санкции в отношении 170 официальных лиц и четырех компаний. Между тем, оружейное эмбарго и санкции в отношении вышеупомянутых белорусов были сохранены.





Руководство Беларуси и глава МИД, в частности, неоднократно заявляли о необходимости и важности полной отмены санкций Евросоюза в отношении Беларуси.