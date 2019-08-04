В Глубокском районе на вальщика леса упало дерево

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, трагедия произошла утром 2 августа. По информации Следственного комитета, при осуществлении валки леса вблизи деревни Голубичи Глубокского района одно из подпиленных деревьев упало на 59-летнего вальщика леса.

К сожалению, спасти мужчину не удалось, он погиб на месте происшествия. По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение требований безопасности погибшим при валке леса.

По факту гибели рабочего СК проводит проверку. Назначен ряд экспертиз, выясняются все обстоятельства происшествия.