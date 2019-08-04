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Лукашенко назначил парламентские выборы в Беларуси на 7 и 17 ноября

05.08.2019 20:07 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Лукашенко назначил парламентские выборы в Беларуси на 7 и 17 ноября
БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указы №293 и №294 о назначении выборов в Совет Республики и Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь 7-го созыва соответственно. Они пройдут соответственно 7 и 17 ноября 2019 года, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Лукашенко назначил парламентские выборы в Беларуси на 7 и 17 ноября ЦИК предложил провести выборы сенаторов 7 ноября, депутатов – 17 ноября

Указами предусмотрено, что Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов в соответствии со своими полномочиями организует проведение выборов и осуществляет контроль за исполнением законодательства о выборах.

Местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы должны не позднее 8 октября 2019 года провести выдвижение кандидатов в члены Совета Республики Национального собрания и обеспечить выполнение других отнесенных к их компетенции организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов в Совет Республики.

В свою очередь государственные органы, иные организации должны обеспечить выполнение отнесенных к их компетенции организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов в Палату представителей.

Совету Министров поручено обеспечить финансирование расходов на подготовку и проведение обоих выборов за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на иные общегосударственные вопросы.

Указы вступают в силу со дня их официального опубликования.

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Предложенные ранее главой ЦИК даты проведения выборов в Совет Республики и Палату представителей были одобрены главой государства.
 
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