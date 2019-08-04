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Саснович уступила Мертенс в первом раунде турнира в Торонто. Для Саши это восьмое поражение подряд

05.08.2019 20:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Третья ракетка Беларуси Александра Саснович проиграла бельгийке Элиз Мертенс в первом раунде турнира в Торонто (призовой фонд — 2,83 млн долларов) — 6:3, 3:6, 1:6. То есть Саша не смогла прервать серию из семи матчей без побед. В последний раз она праздновала успех 7 мая, когда победила словачку Анну-Каролину Шмидлову в Мадриде.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В первом сете у Элиз Мертенс (20 WTA) не было брейк-пойнтов, а у Александры Саснович (45 WTA) — сразу два. Оба случились в четвертом гейме, и со второй попытки Саша реализовала преимущество — 3:1. В завершении игрового отрезка в гейме на подаче Саша имела тройной сетбол. На втором сетболе белоруски Элиз приняла в аут.

В начале второго сета Александра могла начать с брейка, однако упустила три хорошие возможности. Во втором, шестом и восьмом геймах уже у Элиз были брейк-пойнты, и в последний раз она воспользовалась шансом упрочить лидерство, которое дает право подавать первым — 3:5. Во многом за счет хорошей первой подачи Мертенс нейтрализовала попытку Саснович на обратный брейк и закрыла партию — 3:6.

Несмотря на поражение во втором сете, на этом отрезке матча Саснович выиграла больше очков, чем в первом сете (32 против 29). Это свидетельствует о напряженном характере борьбы.

В третьем гейме решающей партии Элиз приняла «под ноль», так что Саша очень быстро оказалась в роли отыгрывающейся — 1:2. Изящные ходы вроде мягкого укороченного удара она чередовала с частыми промахами и срывами. Казалось, что Саснович не хватает сил для эффективной подачи и выполнения необходимого объема работы ногами.

В седьмом гейме после двойной ошибки Саснович Мертенс добралась до первого матчбола при счете 1:5 не в пользу белоруски. Затем Саша выиграла несколько очков, но после удара в сетку в розыгрыше опять оказалась в шаге от поражения. На втором матчболе Мертенс забила ударом в противоход сопернице.

Итог поединка, который длился 1 час и 49 минут, — победа Мертенс со счетом 3:6, 6:3, 6:1. Прежде Мертенс дважды завершала матчи против Саснович в качестве проигравшей теннисистки.

Статистика матча Саснович — Мертенс

Попадание первой подачи: 56% — 67%
Выигрыш первой подачи: 74% — 70%
Выигрыш второй подачи: 48% — 52%
Эйсы: 2 — 3
Двойные ошибки: 6 — 4
Реализация брейк-пойнтов: 13% (1 из 8) — 50% (4 из 8)
Все выигранные очки: 76 — 86

Напомним, что начиная с третьего раунда майского турнира в Мадриде Саснович не знает побед. В Мадриде она уступила тогда первой ракетке мира Наоми Осаке, а позже проиграла Доминике Цибулковой в Риме, Полоне Херцог на «Ролан Гаррос», Винус Уильямс в Бирмингиме, Ребекке Петерсон в Истборне, Симоне Халеп на Уимблдоне и Нине Стоянович в Юрмале.

В этот период Саснович работала со словацким тренером Владимиром Платеником. Сотрудничество не получилось продуктивным, так что Саша вернулась к своему прежнему наставнику Александру Ленючеву, под руководством которого начинала сезон.

 
 
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Саша не смогла прервать серию из семи матчей без побед. В последний раз она праздновала успех 7 мая, когда победила словачку Анну-Каролину Шмидлову в Мадриде.
 
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