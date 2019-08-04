Жатва на Мстиславщине набирает обороты

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Согласно оперативным данным управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома, хлеб убран на площади 34%. В лидерах нынешней жатвы труженики ОАО «МушиноАгро», которые обмолотили зерновые на 58% площади, 52% и 44% — у хлеборобов ОАО «Октябрь» и «Мстиславский райагропромтехснаб» соответственно.

Уборочная страда традиционно определяет лучших тружеников среди комбайнеров, водителей, работников зерносушильных комплексов. В районе уже несколько человек достигли на нынешней жатве тысячных результатов.

Среди них — водитель ОАО «Мстиславский РАПТС» Сергей Киреев.

▪На счету водителя Сергея Киреева — больше тысячи тонн хлеба. Фото Валентины Кравцовой.

На счету Сергея Михайловича — 1200 тонн перевезённого хлеба нового урожая.Он один из опытных и добросовестных работников сельхозпредприятия, которому руководство поручает выполнение ответственных заданий. В сельскохозяйственном производстве Сергей Михайлович трудится около десяти лет. Мужчина имеет специальности и водителя, и тракториста-машиниста.

— Нынешней весной на закреплённом МТЗ-3022 с дискаторами трудился на подготовке почвы под сев яровых культур. Потом пересел за руль автомобиля и работал на заготовке кормов, — рассказывает Сергей Михайлович. — С начала жатвы на МАЗе был занят на отвозке рапса, теперь вот — перевожу зерно.

— Чтобы вырастить хлеб, нужно не только любить землю, но и в совершенстве владеть техникой, как Сергей Киреев, — говорит о водителе главный агроном сельхозпредприятия Юрий Маточкин. — Сергей Михайлович — классный специалист, который качественно, согласно технологическим требованиям может справиться с любой работой в поле.

И зимой он не сидит без дела: ремонтирует технику, готовит её к новому сезону, следит, чтобы она не дала сбой в самые жаркие дни сельскохозяйственных работ.

Трудовыми успехами Сергея Киреева гордится жена и 12-летний сын Максим. За время работы Сергей Михайлович не раз награждался грамотами различных уровней, а по итогам 2017 года был удостоен звания «Человек года».

Валентина КРАВЦОВА.