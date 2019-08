Во время «Тура Польши» смертельно разбился велогонщик Бьорг Ламбрехт

Источник материала: Tut.by

Во время третьего этапа «Тура Польши» разбился бельгийский велогонщик Бьорг Ламбрехт из Lotto Soudal. Гонщика экстренно реанимировали и доставили в больницу на машине скорой помощи, однако во время операции он скончался, пишет velodaily.

Информацию о кончине велогонщика подтвердил пресс-секретарь госпиталя № 3 в Рыбнике Михал Сьеронь. Именно в этот госпиталь доставили Ламбрехта. Позже это же сообщили и в команде гонщика.