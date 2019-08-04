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Во время «Тура Польши» смертельно разбился велогонщик Бьорг Ламбрехт
Источник материала: Tut.by
Во время третьего этапа «Тура Польши» разбился бельгийский велогонщик Бьорг Ламбрехт из Lotto Soudal. Гонщика экстренно реанимировали и доставили в больницу на машине скорой помощи, однако во время операции он скончался,
Информацию о кончине велогонщика подтвердил пресс-секретарь госпиталя № 3 в Рыбнике Михал Сьеронь. Именно в этот госпиталь доставили Ламбрехта. Позже это же сообщили и в команде гонщика.
В медицинском учреждении заявили, что был готов вертолёт, но 22-летний велогонщик отказался на нём лететь.
Бельгиец ударился головой о бетонную водопропускную трубу примерно за 100 км до финишной черты в Червёнке Лещины на пути из Хожува в Забже. Велосипедист на время даже потерял сознание. Когда медикам удалось привести его в себя, его немедленно доставили в больницу, но попал в руки медиков он уже в критическом состоянии. «Он сразу был отправлен в операционную. К сожалению, во время операции спортсмен скончался», — подтвердил пресс-секретарь госпиталя в Рыбнике Михал Сьеронь.
Бьорг Ламбрехт становился чемпионом Бельгии в групповой гонке (среди юниоров) в 2015 году, серебряным призером на Чемпионате Европы в 2016-м (групповая гонка U23) и серебряным призером на прошлогоднем Чемпионате мира (групповая гонка U23).
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Гонщика экстренно реанимировали и доставили в больницу на машине скорой помощи, однако во время операции он скончался.
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