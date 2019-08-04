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«Я просто прыгала от счастья»: дети из арт-центра в Смиловичах побывали на пленэре в Париже
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Художники из Смиловичей представили Минскую область на пленэре в Париже, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Начинающие живописцы отправились во Францию во второй раз. Творческий тур проходил по следам художника-земляка Хаима Сутина. Пейзажи вдохновили детей на создание новых картин, а опыт старших коллег помог лучше понять тонкости искусства.
Алена Корниенко, педагог дополнительного образования арт-центра «Улей»:
Анастасия Ольховик, ученица арт-центра «Улей»:
Свои работы дети оставили в городе над Сеной как след потомков знаменитого художника. Сейчас арт-студия готовится к началу учебного года, педагоги разрабатывают новые идеи и темы.
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Новости Беларуси. Художники из Смиловичей представили Минскую область на пленэре в Париже, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Начинающие живописцы...
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