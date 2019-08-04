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Пресс-подборщик загорелся во время уборки соломы в Минском районе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. ЧП произошло около деревни Курковичи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Сотрудники МЧС и работники предприятия совместно ликвидировали пожар. В результате возгорания никто не пострадал, огонь повредил технику.
Причина пожара устанавливается, пока спасатели рассматривают версию нарушения технологии уборки.
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Новости Беларуси. ЧП произошло около деревни Курковичи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сотрудники МЧС и работники предприятия совместно ликвидировали...
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