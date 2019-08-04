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Пресс-подборщик загорелся во время уборки соломы в Минском районе

05.08.2019 20:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. ЧП произошло около деревни Курковичи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Пресс-подборщик загорелся во время уборки соломы в Минском районе

Сотрудники МЧС и работники предприятия совместно ликвидировали пожар. В результате возгорания никто не пострадал, огонь повредил технику.

Пресс-подборщик загорелся во время уборки соломы в Минском районе

Причина пожара устанавливается, пока спасатели рассматривают версию нарушения технологии уборки.

Пресс-подборщик загорелся во время уборки соломы в Минском районе

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Новости Беларуси. ЧП произошло около деревни Курковичи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сотрудники МЧС и работники предприятия совместно ликвидировали...
 
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