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Под Минском остановили машину с пьяным водителем: в ней перевозили мак на опий
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Машину с пьяным водителем, перевозившим наркосодержащее растение, остановили под Минском, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В микроавтобусе находились двое пассажиров и более 600 граммов маковой соломки. Оказалось, что мужчины собирали растение на приусадебных участках деревень, намереваясь получить опий.
Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Нарушители в изоляторе временного содержания.
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Новости Беларуси. Машину с пьяным водителем, перевозившим наркосодержащее растение, остановили под Минском, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В...
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