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«Сейчас вот попробовал, очень вкусно»: молодёжная делегация из Узбекистана попробовала приготовить драники на колоде
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Эстафету белорусско-узбекистанского Форума регионов принимает новое поколение. 5 августа в Минск прибыла делегация Союза молодежи Узбекистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Знакомство начали с ужина, который вместе и приготовили.
Мне очень нравится национальные блюда готовить.
– Очень вкусно.
Драники на колоде – блюдо, которого точно нет в кулинарной книге узбеков. Но восточные гости технологию освоили быстро.
Познакомиться с нашей культурой помогла и интерактивная зона, где показали традиционный белорусский орнамент. Его можно было вышить даже самому.
Уже 6 августа молодых людей ждет серьезная работа. Они будут обсуждать современные тренды в IT и перспективы стартап-движения. Встречи пройдут в ведущих белорусских вузах, в городском технопарке и ПВТ.
Максим Кирьянов, ведущий программист IT-компании:
Азамат Джалалов, программист (Узбекистан):
Аббосхан Худжанов, официальный представитель Союза молодежи Узбекистана:
Участников форума ждет и разнообразная культурная программа. Они посетят Национальную библиотеку, музей истории Великой Отечественной войны. Ждут гостей и в офисе крупнейшего IT-разработчика.
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«Сейчас вот попробовал, очень вкусно»: молодёжная делегация из Узбекистана попробовала приготовить драники на колоде
Новости Беларуси. Эстафету белорусско-узбекистанского Форума регионов принимает новое поколение. 5 августа в Минск прибыла делегация Союза молодежи Узбекистана,...
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