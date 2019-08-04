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В Минске ищут мужчину, подозреваемого в краже
Источник материала: Партизан
В Минске ищут мужчину, подозреваемого в краже кошелька в аптеке, сообщили в
Кража совершена 2 августа около 10:30 в аптеке на ул. Р. Люксембург. Приметы подозреваемого: на вид 60–65 лет, рост 170–175 см, худощавого телосложения, волосы седые. Был одет в бордовую рубашку, черный джемпер и светлые джинсы. При себе имел черный пакет.
Если вы узнали мужчину на фото или располагаете какой-либо информацией о его местонахождении, просьба обращаться в Московское РУВД г. Минска лично (улица Грушевская, 9) или по телефону: 8 (025) 737-79-47, 8 (029) 148-07-96, 102.
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В Минске ищут мужчину, подозреваемого в краже кошелька в аптеке, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
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