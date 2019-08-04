В Минске ищут мужчину, подозреваемого в краже





Кража совершена 2 августа около 10:30 в аптеке на ул. Р. Люксембург. Приметы подозреваемого: на вид 60–65 лет, рост 170–175 см, худощавого телосложения, волосы седые. Был одет в бордовую рубашку, черный джемпер и светлые джинсы. При себе имел черный пакет.



