Индия отменяет автономию Кашмира. Это чревато войной с Пакистаном

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Перед тем, как объявить об отмене особого статуса Кашмира, правительство Индии дополнительно перебросило туда тысячи солдат





пишет Русская служба Во второй половине прошлого века были периоды, когда новости из горного Кашмира не сходили с первых полос мировой прессы. Этот регион были причиной трех из четырех больших вооруженных конфликтов между Индией и Пакистаном в 1947, 1965 и 1999 годах, причем в 1999 году обе страны уже были ядерными державами,Русская служба новостей Би-би-си.





Все остальное время обстановка в Кашмире и вокруг него тоже была далека от мира и спокойствия.

И вот теперь Нью-Дели предпринял шаг, возмутивший и кашмирских мусульманских политиков, и Пакистан.

Что именно случилось?

Правящая в Индии националистическая Бхаратия Джаната парти (BJP, Индийская народная партия) в понедельник внесла проект президентского указа об отмене статьи 370 конституции, по которой штат Джамму и Кашмир - единственный преимущественно мусульманский штат Индии - имеет особый статус.





По этой статье к ведению властей штата относится большинство важнейших вопросов внутренней политики, в ведении же центральных властей в Нью-Дели оставлены лишь внешняя политика и оборона.





BJP таким образом выполняет свое предвыборное обещание. Партия одержала уверенную победу на парламентских выборах в апреле-мае этого года. BJP объясняет этот шаг желанием полностью интегрировать Джамму и Кашмир.





Помимо подписи президента, отмена статьи конституции требует согласия правительства штата, но в Джамму и Кашмире правительства нет с лета прошлого года, когда та же BJP вышла из коалиции с мусульманской Народной демократической партией, и штат по сути управляется напрямую из Дели через губернатора.

Чего теперь ждать?

Точных прогнозов никто, естественно, дать не может, но ожидания мрачные.





"Для многих кашмирцев эта автономия была единственным оправданием пребывания в составе Индии. Отменяя статью 370, BJP бесповоротно меняет отношения Индии с Кашмиром", - считает корреспондент Би-би-си в Дели Гита Панди.









"Похоже, мы ошиблись, выбрав Индию, а не Пакистан. Я чувствую, что это одностороннее решение будет иметь далеко идущие последствия для всего субконтинента. Катастрофические последствия", - сказал Би-би-си бывший глава правительства Кашмира, политик из Народной демократической партии Мебуба Муфти.





"Это как джинн из бутылки. Они не смогут загнать его обратно, и скоро они это поймут сами. С такого начиналось мусульманское вооруженное движение, или терроризм, и это ждет нашу страну", - добавил Муфти.





Пакистан назвал решение индийцев отменить особый статус Джамму и Кашмира незаконным и пообещал противодействовать ему всеми возможными способами.





"Индия играет в опасную игру, которая будет иметь серьезные последствия для регионального мира и стабильности", - сказал министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши.

С чего все началось?

В 1947 году, во время раздела Британской Индии, преимущественно мусульманский Кашмир (сейчас в индийской части - более 60% из 12 миллионов населения) по идее должен был бы отойти к мусульманскому Пакистану. Но княжеством Кашмир и Джамму тогда правил махараджа-индус, Хари Сингх.





Махараджа решил войти со своими владениями в состав Индии, но мусульманское большинство его подданных было против.





Начался вооруженный конфликт, и отряды кашмирских племен при поддержке пакистанской армии захватили часть - примерно треть - владений махараджи. Эта часть до сих пор остается под контролем Пакистана, а линия фронта с годами превратилась в так называемую "линию контроля" - де-факто границу, которую де-юре не признает ни та ни другая сторона.









В 1965 году между Индией и Пакистаном случилась еще одна война из-за Кашмира - около семи тысяч убитых, крупнейшие сражения бронетехники со времен Второй мировой, сотни подбитых танков и десятки сбитых самолетов. Причем в ходе этой войны Индия атаковала Западный Пакистан - нынешнюю Бангладеш.





В 1999 году произошел конфликт меньшей интенсивности - так называемая "Каргильская война", двухмесячные бои за кашмирский регион Каргил. К этому времени обе страны уже обзавелись ядерным оружием.









В начале этого года произошло очередное обострение - Пакистан и Индия сбили по самолету.





Помимо прямых столкновений вооруженных сил двух стран, в Кашмире регулярно происходили стычки индийской армии с вооруженными группировками, в поддержке которых Индия неизменно обвиняет Пакистан.



