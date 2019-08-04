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Самая холодная ночь 5 августа была в минувшие сутки в Беларуси

05.08.2019 20:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Температура ночью 5 августа побила рекорд холода 75-летней давности.

Самая холодная ночь 5 августа была в минувшие сутки в Беларуси — температурный минимум побил рекорд 75-летней давности, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на meteoinfo.by.

Так, в Брагине было всего +2,9 градуса. До сих пор самой низкой температурой в темное время суток 5 августа 
считалось +4 °С, рекорд зафиксирован в Марьиной Горке в 1944 году.


Также холодно прошлой ночью было в Бобруйске — +3,6 °С (побит рекорд 1968 года — +6,9 °С), Октябре — +4 °С (рекордом было +8 °С в 1988-м), Василевичах — +4,1 °С (самой низкой температурой до этого считалось +8,2 °С в 1968-м) и Кличеве — +4,1 °С (было +6,6 °С в 1999-м).

Температурные рекорды также зафиксировали в Гомеле и Могилеве, где ночью столбики термометров показали +7,3 °С. В Гомеле побит рекорд холода 1988 года (+8,7 °С), а в Могилеве — 1974-го (+8 °С).
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Температура ночью 5 августа побила рекорд холода 75-летней давности.
 
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