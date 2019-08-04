Одним из нападавших оказался Сергей Коротких «Боцман», который также известен по кличке Малюта — уроженец России, в прошлом — гражданин Беларуси, бывший курсант школы КГБ (сам Малюта утверждал, что до конца не доучился там), утверждает украинский телеканал Прямий. Стоит отметить, что владельцем этого телеканала является бизнес-партнёр Петра Порошенко.













Олег Однороженко рассказал телеканалу, что Сергей Коротких попал в батальон «Азов» в апреле 2014 года после многих попыток приобщиться хоть к какой-нибудь правой группе в Украине в начале российско-украинской войны. Он утверждает, что Коротких может быть агентом ФСБ. Бывший заместитель командира полка «Азов»телеканалу, чтопопал в батальон «Азов» в апреле 2014 года после многих попыток приобщиться хоть к какой-нибудь правой группе в Украине в начале российско-украинской войны. Он утверждает, что Коротких может быть агентом ФСБ.





С началом украинско-российской войны Коротких неожиданно появляется в Украине в полку «Азов». Затем возглавляет департамент полиции.





пишет НН. В Украине Коротких получил гражданство и новую работу в Министерстве внутренних дел. В его декларации были указаны две квартиры, ювелирные изделия, часы и даже собственный самолет, и сотни тысяч наличности в разных валютах — гривны, доллары, евро. В последнее время Коротких возглавлял департамент охраны объектов стратегического назначения,НН.



