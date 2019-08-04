|
Что известно о "Боцмане", которого обвинили в нападении на Порошенко, выходце из Беларуси
Источник материала: Партизан
В нападении на пятого президента Украины Петра Порошенко в Киеве 25 июля принимали участие лица, которые когда-то служили в полку «Азов».
Одним из нападавших оказался Сергей Коротких «Боцман», который также известен по кличке Малюта — уроженец России, в прошлом — гражданин Беларуси, бывший курсант школы КГБ (сам Малюта утверждал, что до конца не доучился там), утверждает украинский телеканал Прямий. Стоит отметить, что владельцем этого телеканала является бизнес-партнёр Петра Порошенко.
Бывший заместитель командира полка «Азов» Олег Однороженко
С началом украинско-российской войны Коротких неожиданно появляется в Украине в полку «Азов». Затем возглавляет департамент полиции.
В Украине Коротких получил гражданство и новую работу в Министерстве внутренних дел. В его декларации были указаны две квартиры, ювелирные изделия, часы и даже собственный самолет, и сотни тысяч наличности в разных валютах — гривны, доллары, евро. В последнее время Коротких возглавлял департамент охраны объектов стратегического назначения,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В нападении на пятого президента Украины Петра Порошенко в Киеве 25 июля принимали участие лица, которые когда-то служили в полку «Азов».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)