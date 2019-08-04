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Что известно о "Боцмане", которого обвинили в нападении на Порошенко, выходце из Беларуси

05.08.2019 20:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В нападении на пятого президента Украины Петра Порошенко в Киеве 25 июля принимали участие лица, которые когда-то служили в полку «Азов».

 Одним из нападавших оказался Сергей Коротких «Боцман», который также известен по кличке Малюта — уроженец России, в прошлом — гражданин Беларуси, бывший курсант школы КГБ (сам Малюта утверждал, что до конца не доучился там), утверждает украинский телеканал Прямий. Стоит отметить, что владельцем этого телеканала является бизнес-партнёр Петра Порошенко.



Бывший заместитель командира полка «Азов» Олег Однороженко рассказал телеканалу, что Сергей Коротких попал в батальон «Азов» в апреле 2014 года после многих попыток приобщиться хоть к какой-нибудь правой группе в Украине в начале российско-украинской войны. Он утверждает, что Коротких может быть агентом ФСБ.

С началом украинско-российской войны Коротких неожиданно появляется в Украине в полку «Азов». Затем возглавляет департамент полиции.

В Украине Коротких получил гражданство и новую работу в Министерстве внутренних дел. В его декларации были указаны две квартиры, ювелирные изделия, часы и даже собственный самолет, и сотни тысяч наличности в разных валютах — гривны, доллары, евро. В последнее время Коротких возглавлял департамент охраны объектов стратегического назначения, пишет НН.
 
 
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В нападении на пятого президента Украины Петра Порошенко в Киеве 25 июля принимали участие лица, которые когда-то служили в полку «Азов».
 
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