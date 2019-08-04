ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Владимир Невинский объясняет, почему "Торпедо" снимается с чемпионата

05.08.2019 20:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Похоже, кубковые 1:8 с БАТЭ на "Борисов-Арене" — последняя судорога минского "Торпедо" в сезоне.

Владимир Невинский объясняет, почему "Торпедо" снимается с чемпионата
Фото: tarpeda.org
Все к тому шло. Владелец клуба Михаил Мироненков прекратил финансирование еще в мае. Говорят, ушел почти по-английски, сообщив о своем решении то ли в мессенджере, то ли смской. Более или менее востребованные игроки немедленно разбежались по новым адресам. Не востребованные — несколько месяцев выходили на поле за идею и ждали, что дела наладятся. Клубное руководство обещало найти спонсора.

Спонсор не появился.

На кубковый матч в Борисов "Торпедо" приехало на микроавтобусе. Кто не поместился, добирался на личном транспорте. И все ради того, чтобы не иметь и малейшего шанса против фактически дубля БАТЭ. Алексей Бага предоставил отдых почти всем игрокам основы, которым в четверг выходить в Лиге Европы против "Сараева".

После матча Владимир Невинский был обескуражен и сделал важное заявление: этот сезон для "Торпедо" окончен.

Что важно понимать. Во-первых, несмотря на все, минское "Торпедо" — все еще участник чемпионата Беларуси. Согласно регламенту, снятие клуба с пробега должен утвердить исполком БФФ. До этого момента де-юре ничего не случилось. Тем более директор клуба Андрей Салангин в ночь с субботы на воскресенье через пресс-службу загадочно заявил: "Торпедо" будет жить". Что бы это ни значило (может, очередной рестарт со второй лиги — минчане такое уже проходили).



Во-вторых, если "Торпедо" снимут, то на текущую таблицу чемпионата это никак не повлияет. Согласно регламенту, в подобных случаях команде, которая провела в турнире 50 и более процентов всех матчей, в оставшихся просто засчитываются технические поражения 0:3. У обанкротившихся минчан — ровно 50 процентов.

Если бы "Торпедо" провело хотя бы на матч меньше, то все его результаты аннулировались бы. Так что не повезло проигравшей минчанам "Ислочи" и поделившим с ними очки "Витебску", "Минску" и "Городее". Повезло — "Шахтеру", который из-за участия в еврокубках перенес матч с "Торпедо" на октябрь. Судя по всему, играть его уже не придется.

В-третьих, снятие "Торпедо" нарушит ритмичность календаря — в каждом туре одной из команд придется простаивать. Причем столько неудобств — из-за клуба, который в позапрошлом сезоне по соревновательному принципу в высшую лигу попадать был не должен, но выиграл кабинетную борьбу. Это обстоятельство значительно мешает сопереживать клубу в нынешней ситуации.


После пресс-конференции корреспондент pressball.by Владимир Пирог подробнее расспросил главного тренера "Торпедо" о процессах, проходящих сейчас в клубе.

На пресс-конференции после игры с БАТЭ вы ретранслировали слова директора клуба о том, что "Торпедо" закончило свой путь совсем. Что сейчас на душе?
Скажу за себя и тех ребят, которые играли, которые остались... Мы сделали все от нас зависящее. Хотели играть и надеялись, что ситуация разрешится. Что найдется спонсор. Варианты были, но, к сожалению, нигде не срослось. Поэтому все и пришло к такому завершению.

Как долго вы играли исключительно за идею?
В конце мая наш основной инвестор (Михаил Мироненков. — pressball.by) отказался от финансирования команды. С тех пор мы денег не получали.

Мы заметили, что на стоянке возле "Борисов-Арены" от вашего клуба стоял микроавтобус. Выходит, на игру приезжали не централизованно?
В силу экономии так ездили и в Клецк, и в Борисов. Кто не поместился, добирался на личном транспорте. Но, повторюсь, мы до конца верили, что ситуация разрешится. В Клецке ребята проявили себя с лучшей стороны. А сейчас для молодых парней, которые вышли на лучший футбольный стадион страны, это тоже будет подспорьем. Они увидели, куда надо стремиться и как расти, чтобы у них было побольше матчей на таких аренах и при такой обстановке.

Положа руку на сердце, вы не пожалели, что ввязались в этот проект, а не остались в БАТЭ?
То, что я не остался в БАТЭ, зависело не от меня. Когда пришел Олег Анатольевич Дулуб со своим штабом, мне позвонил Анатолий Анатольевич Капский и сказал, что новый тренер не видит тебя в своей команде. Поэтому по истечении контракта со мной и не продлили сотрудничество.

А что касается "Торпедо"... Нисколько не жалею. Это опыт и сумасшедшая жизненная школа. Возможность быть главным тренером не купишь ни за какие деньги. Могу только поблагодарить Михаила Мироненкова, что предоставил мне такую возможность. Равно как и людей, с которыми работал в команде. Они настоящие профессионалы — ребята, тренерский и медико-административный штаб. Это время однозначно прошло для меня с пользой. И отдельное спасибо болельщикам, которые всегда были с нами: мы вместе и радовались победам — и делили неприятные моменты.

Что будет дальше с торпедовскими футболистами, которые были в команде еще на время матча с БАТЭ?
Сложно сказать. Те, кто мог куда-то устроиться, уже устроились. Остальные — если им поступят какие-то предложения — не закончат с футболом и продолжат играть в других местах.

А вы сами?
Поищу варианты. Скучно сидеть дома и смотреть сериалы. Работу свою люблю, поэтому хочется быть полезным.
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 14
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Похоже, кубковые 1:8 с БАТЭ на "Борисов-Арене" — последняя судорога минского "Торпедо" в сезоне.
 
Новости дня
Новости разные
 
Четыре поселка и часть Ачинска эвакуируют из-за ЧП на военных складах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика