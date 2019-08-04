Все к тому шло. Владелец клуба Михаил Мироненков прекратил финансирование еще в мае. Говорят, ушел почти по-английски, сообщив о своем решении то ли в мессенджере, то ли смской. Более или менее востребованные игроки немедленно разбежались по новым адресам. Не востребованные — несколько месяцев выходили на поле за идею и ждали, что дела наладятся. Клубное руководство обещало найти спонсора.





Спонсор не появился.





На кубковый матч в Борисов "Торпедо" приехало на микроавтобусе. Кто не поместился, добирался на личном транспорте. И все ради того, чтобы не иметь и малейшего шанса против фактически дубля БАТЭ. Алексей Бага предоставил отдых почти всем игрокам основы, которым в четверг выходить в Лиге Европы против "Сараева".





После матча Владимир Невинский был обескуражен и сделал важное заявление: этот сезон для "Торпедо" окончен.





Что важно понимать. Во-первых, несмотря на все, минское "Торпедо" — все еще участник чемпионата Беларуси. Согласно регламенту, снятие клуба с пробега должен утвердить исполком БФФ. До этого момента де-юре ничего не случилось. Тем более директор клуба Андрей Салангин в ночь с субботы на воскресенье через пресс-службу загадочно заявил: "Торпедо" будет жить". Что бы это ни значило (может, очередной рестарт со второй лиги — минчане такое уже проходили).













Во-вторых, если "Торпедо" снимут, то на текущую таблицу чемпионата это никак не повлияет. Согласно регламенту, в подобных случаях команде, которая провела в турнире 50 и более процентов всех матчей, в оставшихся просто засчитываются технические поражения 0:3. У обанкротившихся минчан — ровно 50 процентов.





Если бы "Торпедо" провело хотя бы на матч меньше, то все его результаты аннулировались бы. Так что не повезло проигравшей минчанам "Ислочи" и поделившим с ними очки "Витебску", "Минску" и "Городее". Повезло — "Шахтеру", который из-за участия в еврокубках перенес матч с "Торпедо" на октябрь. Судя по всему, играть его уже не придется.





В-третьих, снятие "Торпедо" нарушит ритмичность календаря — в каждом туре одной из команд придется простаивать. Причем столько неудобств — из-за клуба, который в позапрошлом сезоне по соревновательному принципу в высшую лигу попадать был не должен, но выиграл кабинетную борьбу. Это обстоятельство значительно мешает сопереживать клубу в нынешней ситуации.









pressball.by Владимир Пирог подробнее расспросил главного тренера "Торпедо" о процессах, проходящих сейчас в клубе. После пресс-конференции корреспондентподробнее расспросил главного тренера "Торпедо" о процессах, проходящих сейчас в клубе.





На пресс-конференции после игры с БАТЭ вы ретранслировали слова директора клуба о том, что "Торпедо" закончило свой путь совсем. Что сейчас на душе?

Скажу за себя и тех ребят, которые играли, которые остались... Мы сделали все от нас зависящее. Хотели играть и надеялись, что ситуация разрешится. Что найдется спонсор. Варианты были, но, к сожалению, нигде не срослось. Поэтому все и пришло к такому завершению.





Как долго вы играли исключительно за идею?

В конце мая наш основной инвестор (Михаил Мироненков. — pressball.by) отказался от финансирования команды. С тех пор мы денег не получали.





Мы заметили, что на стоянке возле "Борисов-Арены" от вашего клуба стоял микроавтобус. Выходит, на игру приезжали не централизованно?

В силу экономии так ездили и в Клецк, и в Борисов. Кто не поместился, добирался на личном транспорте. Но, повторюсь, мы до конца верили, что ситуация разрешится. В Клецке ребята проявили себя с лучшей стороны. А сейчас для молодых парней, которые вышли на лучший футбольный стадион страны, это тоже будет подспорьем. Они увидели, куда надо стремиться и как расти, чтобы у них было побольше матчей на таких аренах и при такой обстановке.





Положа руку на сердце, вы не пожалели, что ввязались в этот проект, а не остались в БАТЭ?

То, что я не остался в БАТЭ, зависело не от меня. Когда пришел Олег Анатольевич Дулуб со своим штабом, мне позвонил Анатолий Анатольевич Капский и сказал, что новый тренер не видит тебя в своей команде. Поэтому по истечении контракта со мной и не продлили сотрудничество.





А что касается "Торпедо"... Нисколько не жалею. Это опыт и сумасшедшая жизненная школа. Возможность быть главным тренером не купишь ни за какие деньги. Могу только поблагодарить Михаила Мироненкова, что предоставил мне такую возможность. Равно как и людей, с которыми работал в команде. Они настоящие профессионалы — ребята, тренерский и медико-административный штаб. Это время однозначно прошло для меня с пользой. И отдельное спасибо болельщикам, которые всегда были с нами: мы вместе и радовались победам — и делили неприятные моменты.





Что будет дальше с торпедовскими футболистами, которые были в команде еще на время матча с БАТЭ?

Сложно сказать. Те, кто мог куда-то устроиться, уже устроились. Остальные — если им поступят какие-то предложения — не закончат с футболом и продолжат играть в других местах.





А вы сами?

Поищу варианты. Скучно сидеть дома и смотреть сериалы. Работу свою люблю, поэтому хочется быть полезным.



