Фотофакт: Как после бомбежки - солигорские дворы

прислал МЛЫН.BY фотографии. Антон Сергеевич из Солигорска рассказал о том, что дворы домов № 36, 40, 42 на улице Ленина словно после бомбежки — в асфальте множество ям. Самые глубокие из них местные жители засыпали кирпичом, чтобы хоть как-то проезжать эти дворы. В подтверждение своих слов солигорчанинМЛЫН.BY фотографии.





Также Антон Сергеевич обратил внимание на состояние тротуарной плитки около подъездов:





— Она во многих местах перекошена. Вчера на моих глазах мужчина зацепился ногой за выступающий край плитки и упал на колени.

Владимир Гуринович поручил разобраться с этими вопросами заместителю председателя Солигорского райисполкома Дмитрию Терлецкому и генеральному директору ЖКХ Минской области Василию Шашку.





На состояние дорожного покрытия пожаловался и Александр Владимирович из агрогородка Лошница Борисовского района. По его словам, необходимо привести в порядок участки пути на улице Молодежная возле домов № 19, 20, 21, на протяжении всей улицы Советской и около кинотеатра на улице Ленина. Обращение было переадресовано председателю Борисовского райисполкома Геннадию Денгалеву.





Жительница Слуцка Татьяна Павловна обратила внимание властей на отсутствие тротуаров на улице 1 Августа. По ее словам, в будни на этой дороге очень интенсивное движение, и отсутствие тротуаров представляет большую опасность для пешеходов.





— У нас даже есть письмо из ГАИ, которое это подтверждает, — сказала она. — С 2013 года мы ведем переписку с райисполкомом о благоустройстве нашей улицы, но пока безуспешно. Было от них письмо, что тротуар включен в перечень работ на 2018 год. Однако до сих пор ничего не сделано.





Этот вопрос передали на контроль председателю Слуцкого райисполкома Андрею Янчевскому.











