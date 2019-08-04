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Фотофакт: Как после бомбежки - солигорские дворы

05.08.2019 19:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сразу несколько жителей центрального региона пожаловались на состояние дорожного покрытия улиц и дворов управляющему делами Минского облисполкома Владимиру Гуриновичу во время прямой телефонной линии.
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Антон Сергеевич из Солигорска рассказал о том, что дворы домов № 36, 40, 42 на улице Ленина словно после бомбежки — в асфальте множество ям. Самые глубокие из них местные жители засыпали кирпичом, чтобы хоть как-то проезжать эти дворы. В подтверждение своих слов солигорчанин прислал МЛЫН.BY фотографии.

Также Антон Сергеевич обратил внимание на состояние тротуарной плитки около подъездов:

— Она во многих местах перекошена. Вчера на моих глазах мужчина зацепился ногой за выступающий край плитки и упал на колени.
Владимир Гуринович поручил разобраться с этими вопросами заместителю председателя Солигорского райисполкома Дмитрию Терлецкому и генеральному директору ЖКХ Минской области Василию Шашку.

На состояние дорожного покрытия пожаловался и Александр Владимирович из агрогородка Лошница Борисовского района. По его словам, необходимо привести в порядок участки пути на улице Молодежная возле домов № 19, 20, 21, на протяжении всей улицы Советской и около кинотеатра на улице Ленина. Обращение было переадресовано председателю Борисовского райисполкома Геннадию Денгалеву.

Жительница Слуцка Татьяна Павловна обратила внимание властей на отсутствие тротуаров на улице 1 Августа. По ее словам, в будни на этой дороге очень интенсивное движение, и отсутствие тротуаров представляет большую опасность для пешеходов.

— У нас даже есть письмо из ГАИ, которое это подтверждает, — сказала она. — С 2013 года мы ведем переписку с райисполкомом о благоустройстве нашей улицы, но пока безуспешно. Было от них письмо, что тротуар включен в перечень работ на 2018 год. Однако до сих пор ничего не сделано.

Этот вопрос передали на контроль председателю Слуцкого райисполкома Андрею Янчевскому.
 
 
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Сразу несколько жителей центрального региона пожаловались на состояние дорожного покрытия улиц и дворов управляющему делами Минского облисполкома Владимиру...
 
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