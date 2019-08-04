После суда в Минске Елена Воробей написала письмо TUT.BY

рассказала , почему решила поддержать дальнего родственника, фигуранта уголовного дела, как Министерство обороны РФ командировало в Елена Воробей в письме TUT.BY, почему решила поддержать дальнего родственника, фигуранта уголовного дела, как Министерство обороны РФ командировало в Минск своего ведущего специалиста и как она попала на прием в Администрацию президента.









Елена Воробей в минском суде. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY





«У некоторых читателей сложилось ошибочное мнение, что я решила грубо нарушить святое святых — белорусский закон и, пользуясь своей узнаваемостью, пытаюсь „устроить“ чью-то судьбу и помогаю „преступнику“ скрыться от справедливого возмездия. Так вот, все наоборот: я хочу, чтобы его наказали по всей строгости закона, но только если вина будет доказана», — пишет в редакцию TUT.BY заслуженная артистка России Елена Воробей.





В пятницу, 2 августа, Воробей приехала в Минск, чтобы присутствовать на процессе по делу таксиста Сергея Макарова. Напомним, мужчину признали виновным по ч.2 ст. 147 «Умышленное причинение тяжких телесных повреждений из хулиганских побуждений» и приговорил к 6 годам лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима. Но заместитель председателя Верховного суда принес протест, и Минский городской суд рассматривает дело в апелляционном порядке.





«Почти год назад узнала, что мой дальний родственник стал фигурантом уголовного дела. Мой жизненный принцип, уверена, как и у большинства из вас, простой: вор, насильник, мошенник должны сидеть в тюрьме. Но есть и еще одно убеждение — в тюрьмах не должны сидеть невиновные, ни один человек, ведь это страшно, не дай Бог… Но степень вины, конечно, определяет суд, — пишет TUT.BY Елена Воробей. — Узнав, что Макаров обвиняется в избиении пожилого человека, я очень удивилась. Знаю Сергея давно, это совсем на него не похоже. Ну и кто из родственников так не скажет о своих близких, правда? Даже попросила мне больше ничего не рассказывать о нем, раз он такой подлец, пусть сидит! Через месяц я „краем уха“ услышала, что Сергей категорически отрицает сам факт избиения, утверждает, что ни одного удара не нанес потерпевшему. Потерпевший сам нападал на Сергея, не дав его машине такси подъехать к нужному подъезду».





По словам Елены Воробей, из записи видеокамер, установленных во дворе дома, где произошел конфликт, исчезли 5 минут записи, которые дали бы возможность Макарову получить алиби и прекратить его уголовное преследование.





«Белорусский адвокат, проанализировав эти расхождения, сделал запрос в судебное медицинское экспертное учреждение Вооруженных сил России. Специалисты этого ведомства славятся своими профессиональными качествами, по их учебникам учатся в том числе и будущие белорусские судебно-медицинские эксперты, эти люди являются в высочайшей степени компетентными, непредвзятыми, расследуют самые сложные дела. Их репутация позволит быть уверенными в их экспертном заключении. (…) Министерство обороны РФ командировало своего ведущего специалиста в этой области, профессора, создателя уникального авторского метода 3-D-моделирования по переломам длинных и коротких костей, одного из членов экспертной группы, которое давало заключение», — объясняет Елена Воробей появление свидетеля Сергея Леонова в Минском городском суде.





Он, напомним, считает: потерпевший получил «винтообразный сгибательный оскольчатый перелом», который не образуется от прямого удара. Такая травма характерна, если человек неудачно подвернул ногу и сам упал. У белорусских экспертов другое мнение: Сергей Макаров ударил 70-летнего потерпевшего, сломав ему ногу.









«Что делать? Адвокат Макарова уведомил меня, что в Минске каждый день ведется прием граждан в Администрации президента РБ, куда я решила немедленно обратиться. Прилетев в Минск, отправилась к зданию Администрации и своими глазами увидела, какое множество людей ежедневно приходит сюда со своими проблемами, приходят так же, как я. Открыл дверь, зашел, показал паспорт, кратко изложил тему обращения и — вперед. Без какой-либо предварительной записи, без проволочек! И люди все абсолютно разные, с большими и малыми проблемами, но каждого лично принимает заместитель главы Администрации, все заявления и жалобы фиксируются, и по ним в обязательном порядке, всем без исключения, даются ответы в письменном виде, с гражданами реально работают. Так же произошло и со мной. Я изложила суть дела, было принято заявление, началась работа, то есть проверка по данному делу.





Дальше тоже все на абсолютно законном основании: на мою жалобу получила письменный ответ, согласно белорусским законам, адвокат по данному делу должен направить жалобу в Верховный суд, что им в кратчайший срок и было сделано! Жалоба была рассмотрена, началась надзорная проверка, результатом которой стал протест, вынесенный Верховным судом РБ, — пишет Елена Воробей. — (…) Так что никакой самодеятельности тут нет, все исключительно в рамках закона, с верой в правосудие и в справедливость. Дорогие люди, берегите себя, не отвечайте хамством на хамство, порой это может уберечь вас от дальнейших неприятностей… Хотя понимаю, что нервы не железные».





Минский городской суд назначил судебно-медицинскую экспертизу по делу Сергея Макарова, в суде пока объявлен перерыв.



