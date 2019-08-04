ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

После суда в Минске Елена Воробей написала письмо TUT.BY

05.08.2019 19:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

По словам заслуженной артистки России, некоторые читатели TUT.BY неправильно ее поняли.

 Елена Воробей в письме TUT.BY рассказала, почему решила поддержать дальнего родственника, фигуранта уголовного дела, как Министерство обороны РФ командировало в Минск своего ведущего специалиста и как она попала на прием в Администрацию президента.


Елена Воробей в минском суде. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«У некоторых читателей сложилось ошибочное мнение, что я решила грубо нарушить святое святых — белорусский закон и, пользуясь своей узнаваемостью, пытаюсь „устроить“ чью-то судьбу и помогаю „преступнику“ скрыться от справедливого возмездия. Так вот, все наоборот: я хочу, чтобы его наказали по всей строгости закона, но только если вина будет доказана», — пишет в редакцию TUT.BY заслуженная артистка России Елена Воробей.

В пятницу, 2 августа, Воробей приехала в Минск, чтобы присутствовать на процессе по делу таксиста Сергея Макарова. Напомним, мужчину признали виновным по ч.2 ст. 147 «Умышленное причинение тяжких телесных повреждений из хулиганских побуждений» и приговорил к 6 годам лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима. Но заместитель председателя Верховного суда принес протест, и Минский городской суд рассматривает дело в апелляционном порядке.

«Почти год назад узнала, что мой дальний родственник стал фигурантом уголовного дела. Мой жизненный принцип, уверена, как и у большинства из вас, простой: вор, насильник, мошенник должны сидеть в тюрьме. Но есть и еще одно убеждение — в тюрьмах не должны сидеть невиновные, ни один человек, ведь это страшно, не дай Бог… Но степень вины, конечно, определяет суд, — пишет TUT.BY Елена Воробей. — Узнав, что Макаров обвиняется в избиении пожилого человека, я очень удивилась. Знаю Сергея давно, это совсем на него не похоже. Ну и кто из родственников так не скажет о своих близких, правда? Даже попросила мне больше ничего не рассказывать о нем, раз он такой подлец, пусть сидит! Через месяц я „краем уха“ услышала, что Сергей категорически отрицает сам факт избиения, утверждает, что ни одного удара не нанес потерпевшему. Потерпевший сам нападал на Сергея, не дав его машине такси подъехать к нужному подъезду».

По словам Елены Воробей, из записи видеокамер, установленных во дворе дома, где произошел конфликт, исчезли 5 минут записи, которые дали бы возможность Макарову получить алиби и прекратить его уголовное преследование.

«Белорусский адвокат, проанализировав эти расхождения, сделал запрос в судебное медицинское экспертное учреждение Вооруженных сил России. Специалисты этого ведомства славятся своими профессиональными качествами, по их учебникам учатся в том числе и будущие белорусские судебно-медицинские эксперты, эти люди являются в высочайшей степени компетентными, непредвзятыми, расследуют самые сложные дела. Их репутация позволит быть уверенными в их экспертном заключении. (…) Министерство обороны РФ командировало своего ведущего специалиста в этой области, профессора, создателя уникального авторского метода 3-D-моделирования по переломам длинных и коротких костей, одного из членов экспертной группы, которое давало заключение», — объясняет Елена Воробей появление свидетеля Сергея Леонова в Минском городском суде.

Он, напомним, считает: потерпевший получил «винтообразный сгибательный оскольчатый перелом», который не образуется от прямого удара. Такая травма характерна, если человек неудачно подвернул ногу и сам упал. У белорусских экспертов другое мнение: Сергей Макаров ударил 70-летнего потерпевшего, сломав ему ногу.


«Что делать? Адвокат Макарова уведомил меня, что в Минске каждый день ведется прием граждан в Администрации президента РБ, куда я решила немедленно обратиться. Прилетев в Минск, отправилась к зданию Администрации и своими глазами увидела, какое множество людей ежедневно приходит сюда со своими проблемами, приходят так же, как я. Открыл дверь, зашел, показал паспорт, кратко изложил тему обращения и — вперед. Без какой-либо предварительной записи, без проволочек! И люди все абсолютно разные, с большими и малыми проблемами, но каждого лично принимает заместитель главы Администрации, все заявления и жалобы фиксируются, и по ним в обязательном порядке, всем без исключения, даются ответы в письменном виде, с гражданами реально работают. Так же произошло и со мной. Я изложила суть дела, было принято заявление, началась работа, то есть проверка по данному делу. 

Дальше тоже все на абсолютно законном основании: на мою жалобу получила письменный ответ, согласно белорусским законам, адвокат по данному делу должен направить жалобу в Верховный суд, что им в кратчайший срок и было сделано! Жалоба была рассмотрена, началась надзорная проверка, результатом которой стал протест, вынесенный Верховным судом РБ, — пишет Елена Воробей. —  (…) Так что никакой самодеятельности тут нет, все исключительно в рамках закона, с верой в правосудие и в справедливость. Дорогие люди, берегите себя, не отвечайте хамством на хамство, порой это может уберечь вас от дальнейших неприятностей… Хотя понимаю, что нервы не железные».

Минский городской суд назначил судебно-медицинскую экспертизу по делу Сергея Макарова, в суде пока объявлен перерыв.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам заслуженной артистки России, некоторые читатели TUT.BY неправильно ее поняли.
 
Новости дня
Новости разные
 
Президент Беларуси назначил парламентские выборы на 7 и 17 ноября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • джинсовый комбинезоны женские в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика