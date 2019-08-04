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ООН призывает Индию и Пакистан к сдержанности

05.08.2019 20:54 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Генсек ООН Антониу Гутерриш обратился с призывом к Индии и Пакистану снизить напряженность в отношениях, заявил в понедельник представитель генсека Стеффан Дюжаррик.

"Мы призываем все стороны проявить сдержанность", - сказал представитель журналистам.

Ранее стало известно, что правительство Индии предложило лишить штат Джамму и Кашмир особого конституционного статуса. Резолюцию, отменяющую статью 370 конституции Индии, в парламенте представил министр внутренних дел страны Мит Шах. Этому предшествовало заседание кабинета министров Индии с участием премьер-министра Нарендры Моди.

В свою очередь, в Пакистане резко осудили такой шаг Индии.

Штат Джамму и Кашмир находится в области Кашмир - эта территория, населенная мусульманским большинством, разделена между Индией и Пакистаном. Со времени обретения независимости двумя странами в 1947 году урегулирование в этом районе остается основной проблемой в их отношениях.

 
 
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Генсек ООН Антониу Гутерриш обратился с призывом к Индии и Пакистану снизить напряженность в отношениях, заявил в понедельник представитель генсека Стеффан...
 
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