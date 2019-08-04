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Четыре поселка и часть Ачинска эвакуируют из-за ЧП на военных складах

05.08.2019 20:00 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Населенные пункты, расположенные поблизости к очагу пожара на территории воинской части, в которой прошла серия взрывов боеприпасов, решено эвакуировать, сообщает пресс-служба мэрии Ачинска в понедельник.

"Принято решение об эвакуации жителей ближайших к очагу пожара населенных пунктов: Карловка, Малый Улуй, Заворонки, Ключи. Жители из деревни Каменка эвакуированы полностью, также принято решение о частичной эвакуации жителей Ачинска с улиц, попадающих в зону возможного поражения", - говорится в сообщении.

Решение об эвакуации было принято в ходе заседания оперативного штаба при участии губернатора Красноярского края Александра Усса, администрации Ачинска, руководителей силовых и правоохранительных ведомств. Губернатор поручил органам власти, МЧС и полиции скоординировать работу по эвакуации и оказанию помощи населению.

В тоже время в соцсетях очевидцами было опубликовано видео, на котором сотрудники силовых ведомств на служебной машине с помощью громкоговорителей оповещают жителей одного из районов Ачинска о начале эвакуации и сборе населения у одного из супермаркетов.

По информации пресс-службы Центрального военного округа, в понедельник около 13:00 мск в Ачинском районе Красноярского края произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам.

Склад боеприпасов находится недалеко от деревни Каменка Ачинского района.

Глава региона Александр Усс сообщил о том, что в результате ЧП пострадали "не более восьми человек", их жизни ничего не угрожает. Он также не исключил, что возможно разрастание пожара на военном складе.

 
 
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Населенные пункты, расположенные поблизости к очагу пожара на территории воинской части, в которой прошла серия взрывов боеприпасов, решено эвакуировать,...
 
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