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В Минске пройдет автограф-сессия со звездой тенниса Верой Лапко

05.08.2019 19:26 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В субботу 10 августа в 12.00 в минском магазине BELWEST в ТЦ Dana Mall (ул. Мстиславца, 9) пройдет автограф-сессия с профессиональной белорусской теннисисткой Верой Лапко.

В Минске пройдет автограф-сессия со звездой тенниса Верой Лапко
Лапко в 2016 году одержала победу в юниорском турнире Australian Open 2016, и была первой ракеткой мира в юниорском рейтинге. Сейчас во взрослом рейтинге 20-летняя Лапко занимает 135-е место.

Вера занимается спортом с четырех лет. Начинала с фигурного катания, но из-за высокого роста была вынуждена уйти (девушке никак не могли подобрать партнера). С 2004 года относится к "Городскому центру олимпийского резерва по теннису".

За свою недолгую спортивную карьеру белоруска успела выиграть 2 одиночных и 5 парных титулов в туре ITF. В прошлом году девушка впервые попала в топ-100, что в белорусском теннисе считается безусловным успехом.

Несмотря на неудачу на прошедшем недавно Открытом чемпионате Франции по теннису (Roland Garros), Bера Лапко по-прежнему является одной из ведущих белорусских теннисисток мирового уровня.

Лапко обещает встретиться со всеми своими поклонниками 10 августа, сделать селфи и оставить автограф.

 
 
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В субботу 10 августа в 12.00 в минском магазине BELWEST в ТЦ Dana Mall (ул. Мстиславца, 9) пройдет автограф-сессия с профессиональной белорусской теннисисткой Верой Лапко.
 
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