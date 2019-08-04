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В Минске пройдет автограф-сессия со звездой тенниса Верой Лапко
Источник материала: Интерфакс
В субботу 10 августа в 12.00 в минском магазине BELWEST в ТЦ Dana Mall (ул. Мстиславца, 9) пройдет автограф-сессия с профессиональной белорусской теннисисткой Верой Лапко.
Вера занимается спортом с четырех лет. Начинала с фигурного катания, но из-за высокого роста была вынуждена уйти (девушке никак не могли подобрать партнера). С 2004 года относится к "Городскому центру олимпийского резерва по теннису".
За свою недолгую спортивную карьеру белоруска успела выиграть 2 одиночных и 5 парных титулов в туре ITF. В прошлом году девушка впервые попала в топ-100, что в белорусском теннисе считается безусловным успехом.
Несмотря на неудачу на прошедшем недавно Открытом чемпионате Франции по теннису (Roland Garros), Bера Лапко по-прежнему является одной из ведущих белорусских теннисисток мирового уровня.
Лапко обещает встретиться со всеми своими поклонниками 10 августа, сделать селфи и оставить автограф.
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В субботу 10 августа в 12.00 в минском магазине BELWEST в ТЦ Dana Mall (ул. Мстиславца, 9) пройдет автограф-сессия с профессиональной белорусской теннисисткой Верой Лапко.
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