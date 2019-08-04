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В Минске в августе пройдут два международных турнира по шахматам

05.08.2019 21:30 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минске в августе пройдут два международных турнира по шахматам
Фото из открытых источников

С 16 по 18 августа в столичном Дворце спорта пройдет III чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу среди детей до 8, 10 и 12 лет. В соревнованиях планируется участие более 750 юных спортсменов из 33 стран мира. На официальном сайте Белорусской федерации шахмат будут организованы онлайн-трансляции состязаний на 50 досках.

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Организаторами соревнований выступают Министерство спорта и туризма, Национальный олимпийский комитет Беларуси, Минский городской исполнительный комитет, Белорусская федерация шахмат и Школа шахмат ФИДЕ в Беларуси.

Также во Дворце спорта 15-17 августа пройдет II международный турнир по быстрым шахматам «Мемориал Виктора Купрейчика». В соревнованиях примут участие около 100 шахматистов из 12 стран мира.

 
 
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В Минске пройдут два международных турнира по быстрым шахматам, сообщили в пресс-службе Министерства спорта и туризма Беларуси.
 
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