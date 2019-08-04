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Из-за взрывов на складе боеприпасов в Красноярском крае эвакуируют 11 тысяч человек
Источник материала: СТВ
Новости России. Растет число пострадавших в результате взрывов на складе боеприпасов в Красноярском крае. Жертвами ЧП стали уже семь человек, двое госпитализированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пожар и взрывы на территории военной части продолжаются. К тушению привлекли бронетехнику и специализированные пожарные поезда.
МЧС проводит экстренную эвакуацию населения Ачинска. Дома должны покинуть 11 тысяч человек, проживающих в районе места ЧП. В соседних городах разворачивают пункты временного пребывания.
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Новости России. Растет число пострадавших в результате взрывов на складе боеприпасов в Красноярском крае. Жертвами ЧП стали уже семь человек, двое...
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