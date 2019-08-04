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Из-за взрывов на складе боеприпасов в Красноярском крае эвакуируют 11 тысяч человек

05.08.2019 21:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Растет число пострадавших в результате взрывов на складе боеприпасов в Красноярском крае. Жертвами ЧП стали уже семь человек, двое госпитализированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На территории воинской части Красноярского края прогремел взрыв

Пожар и взрывы на территории военной части продолжаются. К тушению привлекли бронетехнику и специализированные пожарные поезда.

Из-за взрывов на складе боеприпасов в Красноярском крае эвакуируют 11 тысяч человек

МЧС проводит экстренную эвакуацию населения Ачинска. Дома должны покинуть 11 тысяч человек, проживающих в районе места ЧП. В соседних городах разворачивают пункты временного пребывания.

Из-за взрывов на складе боеприпасов в Красноярском крае эвакуируют 11 тысяч человек

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Новости России. Растет число пострадавших в результате взрывов на складе боеприпасов в Красноярском крае. Жертвами ЧП стали уже семь человек, двое...
 
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