|
6 дней без воды и еды: бельгийка чудом выжила после ДТП
Источник материала: СТВ
Новости Бельгии. Чудом осталась жива: бельгийка провела неделю в заблокированном автомобиле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ее машина врезалась в дерево и перевернулась. Женщину зажало внутри салона. В результате она осталась без связи, воды и еды.
Когда Корин обнаружили, она была в очень тяжелом состоянии. Однако врачам удалось вернуть ее к жизни.
По словам бельгийки, пережить все это ей помогли мысли о родных.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Бельгии. Чудом осталась жива: бельгийка провела неделю в заблокированном автомобиле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее машина врезалась в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)