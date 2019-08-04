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6 дней без воды и еды: бельгийка чудом выжила после ДТП

05.08.2019 21:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Бельгии. Чудом осталась жива: бельгийка провела неделю в заблокированном автомобиле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

6 дней без воды и еды: бельгийка чудом выжила после ДТП

Ее машина врезалась в дерево и перевернулась. Женщину зажало внутри салона. В результате она осталась без связи, воды и еды.

6 дней без воды и еды: бельгийка чудом выжила после ДТП

Когда Корин обнаружили, она была в очень тяжелом состоянии. Однако врачам удалось вернуть ее к жизни.

6 дней без воды и еды: бельгийка чудом выжила после ДТП

По словам бельгийки, пережить все это ей помогли мысли о родных.

6 дней без воды и еды: бельгийка чудом выжила после ДТП

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Новости Бельгии. Чудом осталась жива: бельгийка провела неделю в заблокированном автомобиле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее машина врезалась в...
 
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