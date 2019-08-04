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Промзону в районе Партизанского проспекта превратят в технопарк
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В течение 10 лет здесь модернизируют свыше 130 гектаров территории, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Сейчас более 70 % участка занимают предприятия. Разработчики проекта предлагают провести реконструкцию зданий и увеличить застройку. В планах возведение административных, производственных и общественно-культурных комплексов.
Презентация проекта пройдет в следующую среду (14 августа) в актовом зале администрации Ленинского района.
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Новости Беларуси. В течение 10 лет здесь модернизируют свыше 130 гектаров территории, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Сейчас более 70 % участка...
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