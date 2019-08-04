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Промзону в районе Партизанского проспекта превратят в технопарк

05.08.2019 22:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В течение 10 лет здесь модернизируют свыше 130 гектаров территории, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сейчас более 70 % участка занимают предприятия. Разработчики проекта предлагают провести реконструкцию зданий и увеличить застройку. В планах возведение административных, производственных и общественно-культурных комплексов.

Промзону в районе Партизанского проспекта превратят в технопарк

Презентация проекта пройдет в следующую среду (14 августа) в актовом зале администрации Ленинского района.

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Новости Беларуси. В течение 10 лет здесь модернизируют свыше 130 гектаров территории, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Сейчас более 70 % участка...
 
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