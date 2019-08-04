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В Минске разыскивают мужчину, подозреваемого в краже кошелька
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Минские правоохранители разыскивают мужчину, который украл кошелек в аптеке на улице Розы Люксембург, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Подозреваемого зафиксировали камеры видеонаблюдения. На вид ему около 60 лет, среднего роста, худощавого телосложения. Если вы узнали человека на фото, позвоните 102.
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Новости Беларуси. Минские правоохранители разыскивают мужчину, который украл кошелек в аптеке на улице Розы Люксембург, сообщили в программе «Столичные...
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