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В Минске разыскивают мужчину, подозреваемого в краже кошелька

05.08.2019 22:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минские правоохранители разыскивают мужчину, который украл кошелек в аптеке на улице Розы Люксембург, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске разыскивают мужчину, подозреваемого в краже кошелька

Подозреваемого зафиксировали камеры видеонаблюдения. На вид ему около 60 лет, среднего роста, худощавого телосложения. Если вы узнали человека на фото, позвоните 102.

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Новости Беларуси. Минские правоохранители разыскивают мужчину, который украл кошелек в аптеке на улице Розы Люксембург, сообщили в программе «Столичные...
 
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