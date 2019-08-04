ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске начался марафон женского здоровья. Почему в нём стоит принять участие

05.08.2019 22:34 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Марафон женского здоровья 5 августа стартовал в Минске. Проект рассчитан на месяц и состоит из трех этапов: врачи проведут лекции для беременных в роддомах, проконсультируют девушек в торговых центрах, а также уделят внимание вопросам здоровья женщин после 50-ти, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске начался марафон женского здоровья. Почему в нём стоит принять участие

У участниц марафона по субботам есть возможность пройти осмотр у гинеколога, маммолога, эндокринолога и других специалистов. Организаторы также предлагают измерить давление, поучаствовать в розыгрышах, посетить фотозоны и почувствовать, как воспринимает материнские прикосновения новорожденный ребенок.

В Минске начался марафон женского здоровья. Почему в нём стоит принять участие

Элеонора Федотова, заместитель главного врача 1-ой городской клинической больницы:
Очень важно, чтобы пациенты понимали, как важно заботиться о своем здоровье. Ка важно к планируемой беременности прийти здоровым, обследоваться у специалистов. От этого зависит, как будет протекать беременность, насколько здоровым родиться ребеночек.

В Минске начался марафон женского здоровья. Почему в нём стоит принять участие

Ольга Столярова, организатор проекта:
Для того, чтобы стать участником нашего проекта, нужно либо прийти в торговый центр, либо зарегистрироваться в соцсетях и прийти в один из дней, которые пройдут в родильных домах, либо просто прийти на лекцию 50+.

В Минске начался марафон женского здоровья. Почему в нём стоит принять участие

Анастасия Пиперова:
Действительно это нужно. Вот сейчас мы не зря пришлю сюда. Про роддомы хочется посмотреть: как там будет, что там будет.

В Минске начался марафон женского здоровья. Почему в нём стоит принять участие

Ольга Никитина:
Все, что я услышала сейчас, было для меня очень полезно, потому что эти вопросы медицинского плана не всегда можно найти в интернете, и настолько компактно чтобы они были.

В Минске начался марафон женского здоровья. Почему в нём стоит принять участие

Только сегодня участниками проекта стали больше сотни человек. Организаторы отмечают, что на подобные лекции ходит все больше мужчин, которые хотят лучше понимать, что происходит с женщиной во время беременности.

Люди в материале: Элеонора Федотова, Ольга Столярова, Анастасия Пиперова, Ольга Никитина
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Марафон женского здоровья 5 августа стартовал в Минске. Проект рассчитан на месяц и состоит из трех этапов: врачи проведут лекции для беременных в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Из-за взрывов на складе боеприпасов в Красноярском крае эвакуируют 11 тысяч человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика