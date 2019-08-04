|
В Минске начался марафон женского здоровья. Почему в нём стоит принять участие
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Марафон женского здоровья 5 августа стартовал в Минске. Проект рассчитан на месяц и состоит из трех этапов: врачи проведут лекции для беременных в роддомах, проконсультируют девушек в торговых центрах, а также уделят внимание вопросам здоровья женщин после 50-ти, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
У участниц марафона по субботам есть возможность пройти осмотр у гинеколога, маммолога, эндокринолога и других специалистов. Организаторы также предлагают измерить давление, поучаствовать в розыгрышах, посетить фотозоны и почувствовать, как воспринимает материнские прикосновения новорожденный ребенок.
Элеонора Федотова, заместитель главного врача 1-ой городской клинической больницы:
Ольга Столярова, организатор проекта:
Анастасия Пиперова:
Ольга Никитина:
Только сегодня участниками проекта стали больше сотни человек. Организаторы отмечают, что на подобные лекции ходит все больше мужчин, которые хотят лучше понимать, что происходит с женщиной во время беременности.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Марафон женского здоровья 5 августа стартовал в Минске. Проект рассчитан на месяц и состоит из трех этапов: врачи проведут лекции для беременных в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)