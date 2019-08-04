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Реконструкция площади Победы: что будут делать и когда закончат
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Один из самых узнаваемых символов Минска – монумент Победы – временно закрыт для туристов. Площадь в центре столицы окружена строительным забором, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Предварили начало работ электрики. Они меняют старые фонари на новые умные в стилистике 50-х годов. На самой площади также вскоре закипит работа. В планах заменить нижнюю часть обелиска и провести капитальный ремонт с модернизацией монумента, подземной площадки и переходов.
Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:
В первую очередь начнем выставлять леса, выполнять демонтажные работы для того, чтобы определить, что находится внутри, в каком состоянии для того, чтобы понимать, реставрировать ли то, что имеем. Понятно, что в первую очередь нужно воссоздать исторический облик, не потерять его. И при этом нужно считать каждую бюджетную копейку.
Новшеством станет электроподогрев гранитной площадки монумента. Это продлит срок эксплуатации плитки и добавит удобства для посетителей, особенно в холода. Обновленную площадь представят к 75-летию Победы в мае 2020 года.
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Новости Беларуси. Один из самых узнаваемых символов Минска – монумент Победы – временно закрыт для туристов. Площадь в центре столицы окружена строительным...
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