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Реконструкция площади Победы: что будут делать и когда закончат

05.08.2019 22:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Один из самых узнаваемых символов Минска – монумент Победы – временно закрыт для туристов. Площадь в центре столицы окружена строительным забором, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Реконструкция площади Победы: что будут делать и когда закончат

Как и анонсировалось ранее, на площади Победы началась большая реконструкция.

Предварили начало работ электрики. Они меняют старые фонари на новые умные в стилистике 50-х годов. На самой площади также вскоре закипит работа. В планах заменить нижнюю часть обелиска и провести капитальный ремонт с модернизацией монумента, подземной площадки и переходов.

Реконструкция площади Победы: что будут делать и когда закончат

Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:
Ежедневно собираться для того, чтобы сверить часы, потому что очень серьезный, сложный объект. Поэтому необходимо принимать коллегиально-комиссионные решения с участием Министерства культуры, с участием рады.

В первую очередь начнем выставлять леса, выполнять демонтажные работы для того, чтобы определить, что находится внутри, в каком состоянии для того, чтобы понимать, реставрировать ли то, что имеем. Понятно, что в первую очередь нужно воссоздать исторический облик, не потерять его. И при этом нужно считать каждую бюджетную копейку.

Реконструкция площади Победы: что будут делать и когда закончат

Новшеством станет электроподогрев гранитной площадки монумента. Это продлит срок эксплуатации плитки и добавит удобства для посетителей, особенно в холода. Обновленную площадь представят к 75-летию Победы в мае 2020 года.

Люди в материале: Александр Дорохович
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Один из самых узнаваемых символов Минска – монумент Победы – временно закрыт для туристов. Площадь в центре столицы окружена строительным...
 
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