ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте открылся игровой комплекс к 1000-летию города

05.08.2019 21:28 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

«Санта Бремор» открыла в жилом квартале Бреста игровой комплекс. Детскую площадку соорудили во дворе дома по улице Дубровской 19/1 в качестве подарка к 1000-летию города.

Площадка занимает около 30 «квадратов» в микрорайоне Дубровка и рассчитана на детей от 3 лет. В центре игровой зоны – небольшая Ратуша, где можно свободно лазить и кататься. Наверх ведет удобная лестница, а быстро спуститься позволяет разноцветная горка.

Для спортивных игр и тренировок установили рукоход и шест, а для малышей предусмотрена альпинистская стенка. Рядом с комплексом поставили двойные качели. Все расходы и заботы, в том числе согласование с городом, взял на себя производитель продуктов питания.

«Это лишь одна из многих социальных инициатив, которые мы реализуем в любимом городе к знаковой дате. Мы считаем, что детские площадки во многом и формируют городской комфорт. И мы неслучайно остановили свой выбор именно на Дубровке, которая удалена от центра и не избалована местами отдыха для семей с детьми. Тем самым весь город – от центра до периферии – становится более привлекательным для жизни», – поясняют суть инициативы в компании «Санта Бремор».

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Санта Бремор» открыла в жилом квартале Бреста игровой комплекс. Детскую площадку соорудили во дворе дома по улице Дубровской 19/1 в качестве подарка к 1000-летию...
 
Новости дня
Новости разные
 
Почему олимпийские чемпионы продают медали: 10 историй великих спортсменов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика