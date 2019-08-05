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В Минске бесплатно выступят участники Евровидения и покажут световое шоу

05.08.2019 21:21 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Минске 9 августа пройдет бесплатный концерт к 75-летию Минского автомобильного завода, который завершится световым шоу с салютом и фейерверком. На площадке у Дворца культуры МАЗ (проспект Партизанский, 117а) с 19 до 23 часов будут выступать белорусские участники Евровидения и другие артисты.

Концерт продлится весь день – с 12 до 23 часов. Однако более известных артистов припасли на вечер: с 19 часов на сцену выйдут три участника Евровидения – Дмитрий Колдун, Руслан Алехно и Анжелика Агурбаш. Вместе с ними споет и Алексей Хлестов. Следом выступят Дядя Ваня со своей новой программой.

Также выступят различные белорусские группы – от молодого коллектива «PROвокация» и женского ByCity до оркестра и кавер-бэндов. Завершится праздник в 23 часа световым шоу с салютом и фейерверком.

Рядом с концертной площадкой МАЗ организует выставку, где можно будет посмотреть и опробовать новые автомобили. Все мероприятия посвящены 75-летию Минского автомобильного завода. Вход для всех желающих свободный.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске 9 августа пройдет бесплатный концерт к 75-летию Минского автомобильного завода, который завершится световым шоу с салютом и фейерверком.
 
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