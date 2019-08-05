|
Лукашенко назначил парламентские выборы
Источник материала: БДГ
Голосование на выборах в Палату представителей пройдет 17 ноября, месяц — до 7 ноября — будет идти кампания по выборам в Совет республики.
Указами о назначении выборов предусмотрено, что Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов организует проведение кампаний, Совет министров финансирование.
В соответствии с предварительным календарным планом, выдвижение в областные, Минский городской и окружные избиркомы должно завершиться в конце августа, в участковые — в конце сентября. Выдвижение кандидатов начнется 8 сентября. Для регистрации кандидатом в депутаты участникам кампании нужно собрать 1000 подписей или быть выдвинутыми партиями или трудовыми коллективами.
Вторая избирательная кампания мало интересна белорусам: выдвижением и выбором членов Совета Республики занимаются местные депутаты и президент). В ее рамках должны быть выдвинуты кандидаты не позднее 8 октября,
Указы вступают в силу со дня их официального опубликования,
Напомним, что глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина рассказала, что президентские выборы в стране
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Голосование на выборах в Палату представителей пройдет 17 ноября, месяц — до 7 ноября — будет идти кампания по выборам в Совет республики.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)