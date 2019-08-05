Лукашенко назначил парламентские выборы

Голосование на выборах в Палату представителей пройдет 17 ноября, месяц — до 7 ноября — будет идти кампания по выборам в Совет республики.

Указами о назначении выборов предусмотрено, что Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов организует проведение кампаний, Совет министров финансирование.

В соответствии с предварительным календарным планом, выдвижение в областные, Минский городской и окружные избиркомы должно завершиться в конце августа, в участковые — в конце сентября. Выдвижение кандидатов начнется 8 сентября. Для регистрации кандидатом в депутаты участникам кампании нужно собрать 1000 подписей или быть выдвинутыми партиями или трудовыми коллективами.

Вторая избирательная кампания мало интересна белорусам: выдвижением и выбором членов Совета Республики занимаются местные депутаты и президент). В ее рамках должны быть выдвинуты кандидаты не позднее 8 октября, завершится кампания 7 ноября .

Указы вступают в силу со дня их официального опубликования, сообщает БелТА.