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Лукашенко назначил парламентские выборы

05.08.2019 19:34 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Голосование на выборах в Палату представителей пройдет 17 ноября, месяц — до 7 ноября — будет идти кампания по выборам в Совет республики.

Указами о назначении выборов предусмотрено, что Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов организует проведение кампаний, Совет министров финансирование.

В соответствии с предварительным календарным планом, выдвижение в областные, Минский городской и окружные избиркомы должно завершиться в конце августа, в участковые — в конце сентября. Выдвижение кандидатов начнется 8 сентября. Для регистрации кандидатом в депутаты участникам кампании нужно собрать 1000 подписей или быть выдвинутыми партиями или трудовыми коллективами.

Вторая избирательная кампания мало интересна белорусам: выдвижением и выбором членов Совета Республики занимаются местные депутаты и президент). В ее рамках должны быть выдвинуты кандидаты не позднее 8 октября, завершится кампания 7 ноября.

Указы вступают в силу со дня их официального опубликования, сообщает БелТА.

Напомним, что глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина рассказала, что президентские выборы в стране могут пройти 30 августа 2020 года.

 
 
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Голосование на выборах в Палату представителей пройдет 17 ноября, месяц — до 7 ноября — будет идти кампания по выборам в Совет республики.
 
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