Почему олимпийские чемпионы продают медали: 10 историй великих спортсменов

Недавно белорусский фристайлист Алексей Гришин продал свои олимпийские медали. Шаг серьёзный и ответственный. Деньги ему понадобились на операцию для друга. По его словам, “жизнь человека важнее медали, медаль — это всего лишь металл”.





Сейчас на eBay можно купить медали с самых разных Олимпиад. Самый дорогой лот — серебряная медаль афинской Олимпиады 1906 года, за которую хотят 12 тысяч долларов.





собрало истории 10 великих спортсменов, продавших свои медали. Медали Олимпиады — это одно из самых высших достижений в профессиональном спорте. Олимпийское золото — мечта и цель. Сродни “Нобелю” в науке и литературе или “Оскару” в кинематографе. Почему же олимпийские чемпионы продают свои награды и сколько денег им удаётся за них получить? Еврорадиоистории 10 великих спортсменов, продавших свои медали.

Ольга Корбут, гимнастка

В 2017 году четырёхкратная олимпийская чемпионка родом из Гродно Ольга Корбут выставила на аукцион медали, завоёванные ею на Олимпийских играх 1972 и 1976 годов. Всего за четыре золотые и две серебряные медали она выручила 180 тысяч долларов. Сама Корбут объяснила, что продажа наград — не отчаянный шаг и не ради денег. Основной причиной она назвала стремление стать ближе к поклонникам, позволив им стать частью истории: “Это – олимпийская история, и я хочу поделиться ею со всем миром”, — заверила Корбут.





Отилия Енджейчак, пловчиха

Ещё до того, как она прошла отбор на Олимпийские игры в Афинах в 2004 году, Едржейчак заявила, что любые завоёванные ею золотые медали будут пожертвованы на благотворительность. Вскоре после этого она завоевала золото на 200 метрах батерфляем. Медаль была продана за 80 тысяч долларов. Деньги спортсменка пожертвовала польской благотворительной организации, которая помогает детям с лейкемией. “Мне не нужны медали, чтобы помнить. Я знаю, что я олимпийский чемпион. Это в моём сердце”, — рассказывала Отилия.

Алексей Гришин, фристайлист

В середине июля 2019 года олимпийский чемпион Алексей Гришин объявил, что решил продать свои награды. В истории белорусского спорта — он первый чемпион зимних Олимпийских игр, первый золотой медалист.





Золотую и бронзовую медали продали на аукционе за 97 тысяч долларов. Золото с Олимпиады-2010 ушло за 68 750 долларов, бронзу Игр 2002 года купили за 28 410 долларов.





Спортсмен сообщил, что причина — болезнь друга:





“Одному моему близкому человеку предстоит серьёзная операция и нужны очень большие деньги. Другой возможности помочь ему, кроме как продать медали, у меня, к сожалению, сейчас нет. Все вырученные деньги пойдут на лечение”.

Владимир Кличко, боксёр

В первой для Украины самостоятельной Олимпиаде, где спортсмены выступали от независимой страны, Владимир Кличко завоевал золотую медаль. В 2012 году он продал с аукциона свой приз, заработав 1 миллион долларов для Фонда братьев Кличко, который помогает финансировать детские спортивные лагеря и сооружения. Однако продажа закончилась возвратом. Таинственный благотворитель немедленно вернул медаль боксёру — из уважения к нему и его победам.

Марк Уэллс, хоккей

Форвард знаменитой американской сборной по хоккею, совершившей “чудо на льду” — разгром олимпийской сборной СССР по хоккею во время зимних Олимпийских игр в 1980 году. Про это потом сняли фильм “Чудо” с Куртом Расселом.





Уэллс не расстался со своей наградой легкомысленно: он продал медаль, чтобы оплатить лечение, связанное с редким генетическим заболеванием, которое повредило его спинной мозг. Медаль досталась частному коллекционеру, тот, в свою очередь, продал её через аукционный дом за 310 700 долларов в 2010 году. Медаль сопровождает записка от Уэллса с душераздирающим текстом:





“Эта золотая медаль символизирует мои личные достижения и достижения нашей команды. Я был одним из 20 игроков, получивших эту золотую медаль, она занимала особое место в моём сердце с февраля 1980 года. Недавно я решил продать её. Я решил, что до того дня, когда я продам её, я буду постоянно носить её. Поэтому я даже спал с этой медалью две недели. Я надеюсь, что вы будете дорожить этой медалью, как и я”.

Энтони Эрвин, пловец

Энтони Эрвин выиграл золото на дистанции 50 метров вольным стилем на Играх в Сиднее в 2000 году. Несмотря на этот успех, он ушёл из спорта в 2003 году в возрасте 22 лет, заявив, что ему “нужно разобраться с собственной жизнью”. Он выложил свою золотую медаль на eBay в 2004 году за $17 101. Полученные деньги он отдал на благотворительность — жертвам цунами в Индийском океане. На Олимпиаду Эрвин вернулся в 2012 году — вновь на дистанцию 50 метров, но не смог завоевать медаль.

Николай Круглов, биатлонист

На зимних Олимпийских играх в 1976 году в Инсбруке российский биатлонист Николай Круглов выиграл две золотые медали. Первую — в индивидуальной гонке на 20 километров, а вторую — в мужской эстафете.





Уйдя на пенсию, Круглов занялся тренировками сына Николая-младшего. Но в семье не хватало денег на обучение и снаряжение. Чтобы сын Николай продолжил свою профессиональную спортивную карьеру, его отец продал свои олимпийские медали за 5000 долларов. Хотя цена на олимпийские медали обычно намного выше.

Виктор Шувалов, хоккеист

Виктор Шувалов — первый советский хоккеист, ставший чемпионом мира и Олимпийских игр в один год. Он единственный живой член легендарной советской хоккейной команды 1954 года, когда СССР впервые участвовал в чемпионате мира и выиграл. В 1990-е годы, выживая на скудную пенсию и столкнувшись с финансовыми проблемами, он решает продать медали, чтобы выжить.









Медаль была продана за очень маленькую сумму — всего 600 долларов. В 2014 году президент России Владимир Путин вернул медаль Шувалову.

Евгений Гришин, конькобежец

Евгений Гришин был советским конькобежцем и четырёхкратным олимпийским чемпионом, установил 7 мировых рекордов. После ухода из профессионального спорта у Гришина начались проблемы с алкоголем. И из-за этого Гришин продал свои олимпийские медали. Сколько он получил за четыре золотые медали, неизвестно. Позже он со стыдом признавался: “Я продал свои олимпийские медали, чтобы выжить, и мне было стыдно до конца жизни”. Евгений Гришин скончался 9 июля 2005 года из-за тромба.

Эрики Салумяэ, велогонщица

Эрики Салумяэ — двукратная олимпийская чемпионка по велоспорту, побила 16 мировых рекордов. Она завоевала свои золотые медали на Олимпиадах 1988 и 1992 годов. Однако в 2013 году из-за проблем со здоровьем и нехватки денег на лечение ей пришлось объявить о продаже наград.





Обе золотые олимпийские медали ушли по одинаковой цене в 25 тысяч фунтов стерлингов за каждую. Награду Олимпийских игр 1988 года в Сеуле выкупил на аукционе президент Эстонского олимпийского комитета Нейнар Сели. Вторую, с Олимпиады в Барселоне в 1992 году, выкупил аноним через онлайн-аукцион.



