



передает Польское радио. Перед одним из торгово-развлекательных центров в польском Кракове полиция задержала 20 человек - граждан России,Польское радио.





Как сообщается, недалеко от торгово-развлекательного центра M1 в Кракове должно было состояться "выяснения отношений с участием банды граждан России, в основном чеченской национальности, с краковскими футбольными хулиганами".





Как отмечает издание, лица с Кавказа "хотели взять под контроль торговлю на ярмарках в городе, что не понравилось футбольным хулиганам".





О запланированной встрече узнала полиция, которая задержала упомянутых лиц на парковке перед ТЦ. У задержанных нашли оружие и другие опасные предметы, а также наркотики.





Ранее на железнодорожной станции Вильно в Варшаве произошел крупный конфликт между группой украинцев и поляков.



