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В Польше "подрались чеченцы с краковскими футбольными хулиганами"

05.08.2019 20:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Польше за драку задержали 20 россиян.


Перед одним из торгово-развлекательных центров в польском Кракове полиция задержала 20 человек - граждан России, передает Польское радио.

Как сообщается, недалеко от торгово-развлекательного центра M1 в Кракове должно было состояться "выяснения отношений с участием банды граждан России, в основном чеченской национальности, с краковскими футбольными хулиганами". 

Как отмечает издание, лица с Кавказа "хотели взять под контроль торговлю на ярмарках в городе, что не понравилось футбольным хулиганам".

О запланированной встрече узнала полиция, которая задержала упомянутых лиц на парковке перед ТЦ. У задержанных нашли оружие и другие опасные предметы, а также наркотики.

Ранее на железнодорожной станции Вильно в Варшаве произошел крупный конфликт между группой украинцев и поляков.
 
 
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