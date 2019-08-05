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В Польше "подрались чеченцы с краковскими футбольными хулиганами"
Источник материала: Партизан
В Польше за драку задержали 20 россиян.
Перед одним из торгово-развлекательных центров в польском Кракове полиция задержала 20 человек - граждан России,
Как сообщается, недалеко от торгово-развлекательного центра M1 в Кракове должно было состояться "выяснения отношений с участием банды граждан России, в основном чеченской национальности, с краковскими футбольными хулиганами".
Как отмечает издание, лица с Кавказа "хотели взять под контроль торговлю на ярмарках в городе, что не понравилось футбольным хулиганам".
О запланированной встрече узнала полиция, которая задержала упомянутых лиц на парковке перед ТЦ. У задержанных нашли оружие и другие опасные предметы, а также наркотики.
Ранее на железнодорожной станции Вильно в Варшаве произошел крупный конфликт между группой украинцев и поляков.
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В Польше за драку задержали 20 россиян.
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