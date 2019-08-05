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Спасатели готовят эвакуацию 10 тысяч человек из-за пожара на военном складе под Ачинском

05.08.2019 22:11 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

МЧС сообщает об эвакуации более 2.5 тыс. человек из районов пострадавших при взрыве и пожаре на военном складе в Красноярском крае, планируется эвакуация еще 10 тысяч.

""По состоянию на 22:00 мск проведена эвакуация 2597 человек из близлежащих населенных пунктов. Организованы пункты временного размещения на базе детских садов и среднеобразовательных школ поселка Солнечный, Мазуль", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

"Железной дорогой планируется эвакуация 10 000 чел. в г. Красноярск, приведены в готовность 2 электропоезда", - добавили в пресс-службе.

В настоящее время подготовлены пункты временного размещения на 16 тысяч 500 человек, отметили там.

Также в пресс-службе рассказали, что в готовность приводится авиация министерства обороны, будет осуществляться доставка двух робототехнических комплексов

Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам произошло в 13:00 мск в понедельник в Ачинском районе Красноярского края. Районные власти объявили режим ЧС.

По последним данным, пострадали девять человек.

 
 
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МЧС сообщает об эвакуации более 2.5 тыс. человек из районов пострадавших при взрыве и пожаре на военном складе в Красноярском крае, планируется эвакуация еще 10...
 
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