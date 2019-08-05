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Лукашенко выразил соболезнование президенту Каира в связи с жертвами терактов в Каире

05.08.2019 22:08 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси в связи с многочисленными жертвами в результате террористического акта в Каире, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства подчеркнул, что эта новость отозвалась большой печалью и скорбью в белорусском обществе.

"Республика Беларусь решительно осуждает любые проявления терроризма и экстремизма, а также подтверждает готовность поддерживать усилия Египта на международной арене в борьбе против этого зла", - говорится в соболезновании.

Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично также выразил соболезнования родным и близким погибших, пожелал быстрого выздоровления пострадавшим.

 
Теги: Новости
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси в связи с многочисленными жертвами в результате...
 
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